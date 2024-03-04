Giriş Tarihi: 04.03.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
21:29
İlhan Mansız 20 yıl sonra yeniden baba olmuştu! İlhan Mansız: Babasının oğlu yükleniyor!
Milli Takım'ın ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu İlhan Mansız, iki yıldır Azerbaycanlı Lela Leyla ile birlikte. İlhan Mansız ve Lela Leyla'dan sevindiren haber geçtiğimiz aylarda geldi. Bir erkek bebek sahibi olan çift, bebeklerinin yüzünü sır gibi saklıyor. Mutluluğunu sosyal medyadan duyuran eski futbolcu, paylaşımıyla hayranlarına müjdeli haberi verdi. Sosyal medyadan paylaşım yapan İlhan Mansız, 'babasının oğlu yükleniyor' paylaşımıyla da çok konuşuldu. İşte İlhan Mansız'ın o paylaşımı!