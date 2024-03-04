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Haberler Galeri İlhan Mansız 20 yıl sonra yeniden baba olmuştu! İlhan Mansız: Babasının oğlu yükleniyor!
Giriş Tarihi: 04.03.2024 21:21 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 21:29

İlhan Mansız 20 yıl sonra yeniden baba olmuştu! İlhan Mansız: Babasının oğlu yükleniyor!

Milli Takım'ın ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu İlhan Mansız, iki yıldır Azerbaycanlı Lela Leyla ile birlikte. İlhan Mansız ve Lela Leyla'dan sevindiren haber geçtiğimiz aylarda geldi. Bir erkek bebek sahibi olan çift, bebeklerinin yüzünü sır gibi saklıyor. Mutluluğunu sosyal medyadan duyuran eski futbolcu, paylaşımıyla hayranlarına müjdeli haberi verdi. Sosyal medyadan paylaşım yapan İlhan Mansız, 'babasının oğlu yükleniyor' paylaşımıyla da çok konuşuldu. İşte İlhan Mansız'ın o paylaşımı!

İlhan Mansız 20 yıl sonra yeniden baba olmuştu! İlhan Mansız: Babasının oğlu yükleniyor!

Milli Takım'ın ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu İlhan Mansız, uzun süredir yurtdışında hayatını sürdürüyor.

İlhan Mansız 20 yıl sonra yeniden baba olmuştu! İlhan Mansız: Babasının oğlu yükleniyor!

DOLUDİZGİN AŞK YAŞIYOR

İki yıldır Azerbaycanlı Lela Leyla ile birlikte olan İlhan Mansız, 2 yıldır doludizgin aşk yaşıyor.

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İlhan Mansız 20 yıl sonra yeniden baba olmuştu! İlhan Mansız: Babasının oğlu yükleniyor!

BEBEK BEKLEDİKLERİNİ AÇIKLAMIŞLARDI

Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda bir erkek bebek beklediklerini müjdelemişti. Ünlü çiftin bebeği doğdu.

İlhan Mansız 20 yıl sonra yeniden baba olmuştu! İlhan Mansız: Babasının oğlu yükleniyor!

"BABASININ OĞLU YÜKLENİYOR"

Sosyal medyadan paylaşım yapan İlhan Mansız, 'babasının oğlu yükleniyor' paylaşımıyla da çok konuşuldu.

İlhan Mansız 20 yıl sonra yeniden baba olmuştu! İlhan Mansız: Babasının oğlu yükleniyor!

YÜZÜNÜ SIR GİBİ SAKLIYORLAR

Bir erkek bebek sahibi olan çift, bebeklerinin yüzünü sır gibi saklıyor.

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