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Haberler Galeri İlk açıklama geldi! Demet Özdemir’den boşanan Oğuzhan Koç gönlünü Ala Tokel’e mi kaptırdı!
Giriş Tarihi: 04.07.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 09:52

İlk açıklama geldi! Demet Özdemir’den boşanan Oğuzhan Koç gönlünü Ala Tokel’e mi kaptırdı!

Magazin kulisleri günlerdir bu aşk haberini konuşuyor! Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile sosyal medya fenomeni Ala Tokel'in aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'i çabuk sildi. Demet Özdemir'den boşanan Koç, gönlünün yeni sultanını bulmuştu. Sosyal medya fenomeni Ala Tokel'e gönül verdiği iddia edildi. Oğuzhan Koç'la Alaçatı'da yakınlaşan fenomen Ala Tokel, " O benim komşum" dedi. İddialara göre şu an flört aşamasında olan ikili, henüz birbirini tanıma aşamasındalar. İşte tüm detaylar…

İlk açıklama geldi! Demet Özdemir’den boşanan Oğuzhan Koç gönlünü Ala Tokel’e mi kaptırdı!

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir Ağustos 2022'de nikah masasına oturmuş, 5 aylık evlilikleri 8 Mayıs'ta tek celsede sona ermişti. Geçtiğimiz günlerde Alaçatı sokaklarında fenomen Ala Tokel'le görülen Oğuzhan Koç'un, güzel fenomen ile aşk yaşadıkları iddiası gündeme gelmişti.

İlk açıklama geldi! Demet Özdemir’den boşanan Oğuzhan Koç gönlünü Ala Tokel’e mi kaptırdı!

Arabada görüntülenen ikilinin tüm geceyi birlikte geçirmesi iddiaları güçlendirmişti.

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İlk açıklama geldi! Demet Özdemir’den boşanan Oğuzhan Koç gönlünü Ala Tokel’e mi kaptırdı!

Takvim'in haberine göre; Ala Tokel, hakkında çıkan haberlerle ilgili Koç'un komşusu olduğunu söyledi.

İlk açıklama geldi! Demet Özdemir’den boşanan Oğuzhan Koç gönlünü Ala Tokel’e mi kaptırdı!

Tokel aşk iddialarıyla ilgili, "O benim komşum. Komşu oluyoruz" dese de ikilinin şuan flört ettiği ve arkadaş ortamlarında görüşerek birbirlerini tanıma aşamasında olduğu iddia edildi.

İlk açıklama geldi! Demet Özdemir’den boşanan Oğuzhan Koç gönlünü Ala Tokel’e mi kaptırdı!
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