İlk açıklama geldi! Demet Özdemir’den boşanan Oğuzhan Koç gönlünü Ala Tokel’e mi kaptırdı!

Giriş Tarihi: 04.07.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 09:52

Magazin kulisleri günlerdir bu aşk haberini konuşuyor! Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile sosyal medya fenomeni Ala Tokel'in aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'i çabuk sildi. Demet Özdemir'den boşanan Koç, gönlünün yeni sultanını bulmuştu. Sosyal medya fenomeni Ala Tokel'e gönül verdiği iddia edildi. Oğuzhan Koç'la Alaçatı'da yakınlaşan fenomen Ala Tokel, " O benim komşum" dedi. İddialara göre şu an flört aşamasında olan ikili, henüz birbirini tanıma aşamasındalar. İşte tüm detaylar…