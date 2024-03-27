İlk müdahaledeki 4.5 saat detayı! Kadir İnanır beyne pıhtı atması sonucu inme geçirmişti…

PEK ÇOK NEDENİ VAR

Prof. Dr. Topçuoğlu, damarlarda pıhtı oluşması ve inme riskiyle ilgili şunları söyledi: "Bunlardan ilki kalpten atılan pıhtılar diğeri ise damarlardan atılan pıhtılardır. Pıhtı oluşmasının pek çok nedeni var. Ateroskleroz (damar sertliği) damar duvarının kalınlaşması ve elastikiyetinin azalması ile deveran eden kanın damar cidarında toplanmasına neden olabilir. Oluşan darlıklar üzerinde plaklar meydana gelir. Bu plaklar da beyine pıhtı atılması ile sonuçlanabilir. Damar sertliği için risk altında olan tüm bireyler, beyin damarlarına pıhtı atılması için de risk altındadır.