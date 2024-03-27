Giriş Tarihi: 27.03.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
09:48
İlk müdahaledeki 4.5 saat detayı! Kadir İnanır beyne pıhtı atması sonucu inme geçirmişti…
Beykoz'da yaşadığı evde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdi. Beyindeki pıhtı anında temizlendi. Yoğun bakımda tedavisi süren 74 yaşındaki sanatçının doktorları, kontrollü bir şekilde uyandırılmaya çalışıldığını, durumunun iyiye gittiğini söyledi. Zira, nörolojik acil bir durum olan inmeye müdahalede ilk 4.5 saat çok kritik...