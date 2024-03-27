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Haberler Galeri İlk müdahaledeki 4.5 saat detayı! Kadir İnanır beyne pıhtı atması sonucu inme geçirmişti…
Giriş Tarihi: 27.03.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 09:48

İlk müdahaledeki 4.5 saat detayı! Kadir İnanır beyne pıhtı atması sonucu inme geçirmişti…

Beykoz'da yaşadığı evde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdi. Beyindeki pıhtı anında temizlendi. Yoğun bakımda tedavisi süren 74 yaşındaki sanatçının doktorları, kontrollü bir şekilde uyandırılmaya çalışıldığını, durumunun iyiye gittiğini söyledi. Zira, nörolojik acil bir durum olan inmeye müdahalede ilk 4.5 saat çok kritik...

GÜL KİREKLO
İlk müdahaledeki 4.5 saat detayı! Kadir İnanır beyne pıhtı atması sonucu inme geçirmişti…

Beykoz'da yaşadığı evde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdi. Beyindeki pıhtı anında temizlendi. Yoğun bakımda tedavisi süren 74 yaşındaki sanatçının doktorları, kontrollü bir şekilde uyandırılmaya çalışıldığını, durumunun iyiye gittiğini söyledi.

İlk müdahaledeki 4.5 saat detayı! Kadir İnanır beyne pıhtı atması sonucu inme geçirmişti…

ACİL NÖROLOJİK BİR DURUMDUR
Usta oyuncu Kadir İnanır'ın geçirdiği rahatsızlıkla gündeme gelen beyne pıhtı atması ve inme anında nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Bilgin Topçuoğlu şöyle anlattı: "Damarlarda pıhtı atması en sık 50-70 yaş aralığında görülmekle birlikte, her yaşta görülebilir. Beyne pıhtı atması durumunda çeşitli bulgular görülür. Beyne pıhtı atması nörolojik acil bir durumdur. Müdahalede ilk 4.5 saat çok kritik."

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İlk müdahaledeki 4.5 saat detayı! Kadir İnanır beyne pıhtı atması sonucu inme geçirmişti…

PEK ÇOK NEDENİ VAR
Prof. Dr. Topçuoğlu, damarlarda pıhtı oluşması ve inme riskiyle ilgili şunları söyledi: "Bunlardan ilki kalpten atılan pıhtılar diğeri ise damarlardan atılan pıhtılardır. Pıhtı oluşmasının pek çok nedeni var. Ateroskleroz (damar sertliği) damar duvarının kalınlaşması ve elastikiyetinin azalması ile deveran eden kanın damar cidarında toplanmasına neden olabilir. Oluşan darlıklar üzerinde plaklar meydana gelir. Bu plaklar da beyine pıhtı atılması ile sonuçlanabilir. Damar sertliği için risk altında olan tüm bireyler, beyin damarlarına pıhtı atılması için de risk altındadır.

İlk müdahaledeki 4.5 saat detayı! Kadir İnanır beyne pıhtı atması sonucu inme geçirmişti…

Kolesterol yüksekliği, tansiyon yüksekliği, diyabet hastalığı, sigara kullanımı ve elbette genetik yatkınlık varlığında ateroskleroz ve akabinde beyine pıhtı atılması görülebilir. Ancak damar sertliği olmadan da bazı kan hastalıklarında, kanın pıhtılaşma bozukluklarında, kanın pıhtılaşma eğiliminin arttığı gebelik ya da bazı kanser tiplerinde de damarlarda pıhtı oluşumu gözlenebilir." Prof. Dr. Topçuoğlu, beyne pıhtı atması durumunda çeşitli bulguların görülebileceğini belirterek, bu belirtiler arasında en sık rastlanılanları şöyle sıraladı:
Vücudun tek tarafında yüz, kol, bacakta olan hissizlik veya kuvvet kaybı
Bilinç bulanıklığı, konuşma ve anlamada güçlük
Yürüme güçlüğü, baş dönmesi, denge ve koordinasyon kaybı
Tek veya iki taraflı görme kaybı
Şiddetli baş ağrısı

İlk müdahaledeki 4.5 saat detayı! Kadir İnanır beyne pıhtı atması sonucu inme geçirmişti…

İNME İLE SONUÇLANABİLİR
Beyne pıhtı atmasının iki şekilde sonuçlanabileceğini belirten Prof. Dr. Topçuoğlu, şunlara dikkat çekti: "Bunlardan birincisi Geçici İskemik Atak (GİA) olarak adlandırdığımız kan akımının bir süreliğine kesilip sonra tekrar düzelmesi durumudur. Kişi dakikalar hatta saatler içinde düzelebilir. Burada kalıcı bir hasar beklenmez. GİA her zaman inme habercisidir, dikkate alınmalı ve tedaviye başlanmalıdır. İkinci klinik tablo ise inmedir. Damarın kalıcı olarak tıkanması nedeniyle beyinde kan akımının kesilmesi ve beyinde kanlanamayan alanda hücre kaybı ve kalıcı hasara neden olur."

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