İlker Kaleli: Kendimi tamir ediyorum

"Son 10 yıla bir bakalım; nasıl geçmiş ve ön önemlisi de kendimden memnun muyum? Arada bir yapmak lazım böyle. Hem insan hem de oyuncu olarak. Bedenin de, ruhun da bir havalanması gerekiyor. Her ne kadar keyif alarak yapsam da üst üste dizi insanı yoruyor. Devreleri yakmamak adına biraz yok olmak, ara vermek lazım"