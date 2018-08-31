İlker Kaleli: Kendimi tamir ediyorum

İlker Kaleli, 'Şu anda hayatımın devre arasını yaşıyorum. Kendimi tamir etmeye ve yenilemeye çalışıyorum, geçmişin muhasebesini yapıyorum' dedi. İlker Kaleli, bir dergiye verdiği röportajda 'Kendimi tamir etmeye ve yenilemeye çalışıyorum. Mutlaka bir şeyler öğrenmek için çabalıyorum. Şu anda hayatımın devre arasında gibiyim. İlk defa bu kadar boş vaktim oldu. Gerçekten yorulmuşum' dedi. Hayatı sorguladığını da belirten Kaleli, şöyle konuştu: 'Son 10 yıla bir bakalım; nasıl geçmiş ve ön önemlisi de kendimden memnun muyum? Arada bir yapmak lazım böyle. Hem insan hem de oyuncu olarak. Bedenin de, ruhun da bir havalanması gerekiyor. Her ne kadar keyif alarak yapsam da üst üste dizi insanı yoruyor. Devreleri yakmamak adına biraz yok olmak, ara vermek lazım' 10 yaşından beri dalış yapan oyuncu, 'Benim sigorta panelimi komple kapatan tek yer suyun altı. Bir de gitar ve piyano' diye belirtti.