İmaj değişimi hayran bıraktı

Ekranda sürekli görmeye alışık olduğumuz ünlüler, fark etmesekte sürekli değişim halindeler. Kimi estetikle bambaşka birine dönüşüyor, kimi makyajsız haliyle hayranlarını şaşırtıyor. Merve Boluğur da sürekli imaj değiştirerek hayranlarını şaşırtan ünlülerden. Her haliyle güzel olan Merve Boluğur, bu kez simsiyah saçları ve zayıflığıyla hayranlarını şaşırttı. İşte Merve Boluğur ve diğer ünlülerin yıllar içinde meydana gelen imaj değişimleri...
Giriş Tarihi: 21.12.2018 15:39 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 16:19