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Haberler Galeri İnanılır gibi değil! 'Taş Kağıt Makas’ dizisinin Umut'u Ekin Koç hakkındaki gerçek şoke etti!
Giriş Tarihi: 14.03.2024 16:47 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 16:47

İnanılır gibi değil! 'Taş Kağıt Makas’ dizisinin Umut'u Ekin Koç hakkındaki gerçek şoke etti!

'Sana Bir Sır Vereceğim' dizisi ile tanıdığımız, 'Benim Adım Gültepe', 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' ve 'Üç Kuruş' isimli projelerde yer alan Ekin Koç son olarak 'Taş Kağıt Makas' dizisinde 'Umut' karakterine hayat veriyor. Ekin Koç, sosyal medyada gündem oldu. Ekin Koç'un yıllar geçse de hiç değişmeyen yüzü, 'vampir' benzetmesi yapılarak sosyal medyada viral oldu.

İnanılır gibi değil! ’Taş Kağıt Makas’ dizisinin Umut’u Ekin Koç hakkındaki gerçek şoke etti!

Senaryosu ile olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çeken MF Yapım imzalı Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu; Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi ünlü isimleri bir araya getirdi. Dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri ise Alzaimer olan babası Rıza'nın aksine unutmama hastalığı olarak da bilinen Hipetizermi Umut'u canlandıran 31 yaşındaki sanatçı Ekin Koç.

İnanılır gibi değil! ’Taş Kağıt Makas’ dizisinin Umut’u Ekin Koç hakkındaki gerçek şoke etti!

2013 yılında 'Sana Bir Sır Vereceğim' dizisi ile tanıdığımız, 'Benim Adım Gültepe', 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' ve 'Üç Kuruş' isimli projelerde de yer alan Ekin Koç'un, seneler içinde hiç değişmemesi ve beyaz tenli olması izleyiciler tarafından "Ekin Koç vampir mi?" yorumlarının yapılmasına sebep oldu.

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İnanılır gibi değil! ’Taş Kağıt Makas’ dizisinin Umut’u Ekin Koç hakkındaki gerçek şoke etti!

11 SENE ÖNCESİ İLE AYNI

Ekin Koç, 11 sene önceki halini hâlâ koruyor. Taş Kağıt Makas'ta canlandırdığı Hipertimezi hastası Umut karakteri ile gündemden düşmeyen oyuncunun, 11 sene önceki ve sonraki hali arasındaki benzerlik dikkat çekiyor.

İnanılır gibi değil! ’Taş Kağıt Makas’ dizisinin Umut’u Ekin Koç hakkındaki gerçek şoke etti!
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İnanılır gibi değil! ’Taş Kağıt Makas’ dizisinin Umut’u Ekin Koç hakkındaki gerçek şoke etti!

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