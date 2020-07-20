Haberler Galeri İnanması çok güç! Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için başlık parası bile ödüyor

İnanması çok güç! Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için başlık parası bile ödüyor

Evlilik, dünya üzerinde ülke ya da coğrafya fark etmeksizin son derece önemli bir olgudur. Toplumun en önemli dinamikleri arasında bulunan evlilik olgusu, sadece kişileri değil, dünyayı da etkileyen bir unsurdur. Bazı ülkeler evlilik kurumuna ve bunun teşvikine çok sıcak bakmasa da kimi ülkeler evliliğe vatandaşlarını teşvik ediyor. Kimi ülkelerde ise erkek kadın oranının dengesizliği, evlilik konusunda erkekleri olduğu kadar kadınları da teşvike yönlendiriyor. İşte, evliliğe teşvik eden o ülkeler...

Giriş Tarihi: 20.07.2020 22:36 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 22:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





