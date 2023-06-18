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Haberler Galeri İnatçı Zeliş ile Mehmet'in hikayesi başlıyor! Vermem Seni Ellere bu akşam!
Giriş Tarihi: 18.06.2023 10:52

İnatçı Zeliş ile Mehmet'in hikayesi başlıyor! Vermem Seni Ellere bu akşam!

Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar'ın başrollerini paylaştığı atv'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere, 1. bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor.

İnatçı Zeliş ile Mehmet’in hikayesi başlıyor! Vermem Seni Ellere bu akşam!

HER ŞEY ŞİMDİ BAŞLIYOR!

1.Bölüm:

Âşık olmadığı biriyle evlenmek üzere olan Mehmet, tünelden önceki son çıkışı kullanıp nikâh masasını terk ederken; tüm köyün sorumluluğunu üstlenip tünelin sonundaki ışığa kavuşmaya çalışan Zeliş… Kader bu defa biri özgürlüğüne, diğeri kurtuluşuna koşarken umulmadık bir şekilde örer ağları.

İnatçı Zeliş ile Mehmet’in hikayesi başlıyor! Vermem Seni Ellere bu akşam!
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İnatçı Zeliş ile Mehmet’in hikayesi başlıyor! Vermem Seni Ellere bu akşam!

Mehmet, Zeliş'in tepesine düşer. Evet, tam tepesine. Ele avuca sığmayan Mehmet'le inatçı mı inatçı Zeliş'in hikayesi böylece başlar.

İnatçı Zeliş ile Mehmet’in hikayesi başlıyor! Vermem Seni Ellere bu akşam!

Mehmet, kurtulduğunu zannederken başka bir esarete düşmüştür; artık Zeliş'in esiridir.

İnatçı Zeliş ile Mehmet’in hikayesi başlıyor! Vermem Seni Ellere bu akşam!

Zeliş, Mehmet'e, köye verdiği tüm zararı ödetmeye kararlıdır.

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