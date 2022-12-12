İnce İnce Yasemince ile kahkahalara boğardı... Yasemin Yalçın’ın kızı Eylül Ateşler annesi ve babası ile aynı sahnede!

90'lı yıllarda yayınlanan İnce İnce Yasemince programı ile 7'den 70'e herkesi kahkahaya boğan Yasemin Yalçın hayat verdiği karakterleriyle hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde 58 yaşında olan ünlü oyuncu Yasemin Yalçın, adeta yıllara meydan okuyor. Gülazer, Şuayip, Sürahi Nene, Kakılmış gibi tiplemeleriyle güldüren Yasemin Yalçın'ın eşi gibi kızı da oyuncu. Yasemin Yalçın'ın kızı ilk evliliğinden olan Eylül Ateşler ünlü isim çıktı. Usta tiyatrocunun büyük kızı 'Benimle Dans Eder Misin' yarışmasında fırtınalar estirmişti. Eylül Ateşler, son olarak anne ve babası ile aynı sahnede olmanın nasıl bir duygu olduğunu açıkladı. İşte güzelliği ve yeteneğiyle dikkat çeken Yasemin Yalçın'ın kızı Eylül Ateşler...