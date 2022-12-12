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Haberler Galeri İnce İnce Yasemince ile kahkahalara boğardı... Yasemin Yalçın’ın kızı Eylül Ateşler annesi ve babası ile aynı sahnede!
Giriş Tarihi: 12.12.2022 14:41 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 14:58

İnce İnce Yasemince ile kahkahalara boğardı... Yasemin Yalçın’ın kızı Eylül Ateşler annesi ve babası ile aynı sahnede!

90'lı yıllarda yayınlanan İnce İnce Yasemince programı ile 7'den 70'e herkesi kahkahaya boğan Yasemin Yalçın hayat verdiği karakterleriyle hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde 58 yaşında olan ünlü oyuncu Yasemin Yalçın, adeta yıllara meydan okuyor. Gülazer, Şuayip, Sürahi Nene, Kakılmış gibi tiplemeleriyle güldüren Yasemin Yalçın'ın eşi gibi kızı da oyuncu. Yasemin Yalçın'ın kızı ilk evliliğinden olan Eylül Ateşler ünlü isim çıktı. Usta tiyatrocunun büyük kızı 'Benimle Dans Eder Misin' yarışmasında fırtınalar estirmişti. Eylül Ateşler, son olarak anne ve babası ile aynı sahnede olmanın nasıl bir duygu olduğunu açıkladı. İşte güzelliği ve yeteneğiyle dikkat çeken Yasemin Yalçın'ın kızı Eylül Ateşler...

İnce İnce Yasemince ile kahkahalara boğardı... Yasemin Yalçın’ın kızı Eylül Ateşler annesi ve babası ile aynı sahnede!

Yasemin Yalçın'ın ilk evliliğinden olan kızı Eylül de annesinin izinden gidiyor. Yasemin Yalçın'ın kızının bir dönem ekranlarda fırtına estirdiğini biliyor muydunuz? Meğer ünlü tiyatrocunun kızı 'Benimle Dans Eder Misin' yarışmasında kıvraklığı ve güzelliğiyle hayran bırakmış.

İnce İnce Yasemince ile kahkahalara boğardı... Yasemin Yalçın’ın kızı Eylül Ateşler annesi ve babası ile aynı sahnede!

90'lı yıllarda yayınlanan İnce İnce Yasemince programı ile 7'den 70'e herkesi kahkahaya boğan Yasemin Yalçın hayat verdiği karakterleriyle hafızalara kazınmıştı.

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İnce İnce Yasemince ile kahkahalara boğardı... Yasemin Yalçın’ın kızı Eylül Ateşler annesi ve babası ile aynı sahnede!

Yasemin Yalçın kendisi gibi tiyatrocu olan İlyas İlbey ile uzun yıllardır mutlu bir evlilik sürdürüyor.

İnce İnce Yasemince ile kahkahalara boğardı... Yasemin Yalçın’ın kızı Eylül Ateşler annesi ve babası ile aynı sahnede!

Sosyal medyada epek aktif olan Yasemin Yalçın, hayatına dair kareleri sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

İnce İnce Yasemince ile kahkahalara boğardı... Yasemin Yalçın’ın kızı Eylül Ateşler annesi ve babası ile aynı sahnede!

Aslen Malatyalı olan ünlü Yalçın'ın ilk evliliğini yaptığı Halil Ateşler'den Eylül adında bir kızı ve İlyas İlbey ile evliliğinde de Eda adında bir kızı var.

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