İnce İnce Yasemince ile kahkahalara boğmuştu... Yasemin Yalçın kızı Eylül ile aynı sahnede! Anne-kızın pozuna beğeni yağdı!

90'lı yıllarda yayınlanan İnce İnce Yasemince programı ile 7'den 70'e herkesi kahkahaya boğan Yasemin Yalçın hayat verdiği karakterleriyle hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde 58 yaşında olan ünlü oyuncu Yasemin Yalçın, adeta yıllara meydan okuyor. Gülazer, Şuayip, Sürahi Nene, Kakılmış gibi tiplemeleriyle güldüren Yasemin Yalçın'ın eşi gibi kızı da oyuncu. Yasemin Yalçın'ın ilk evliliğinden olan kızı Eylül Ateşler bir dönem 'Benimle Dans Eder Misin' yarışmasında fırtınalar estirmişti. Eylül Ateşler, son olarak anne ve babası ile aynı sahnede olmanın nasıl bir duygu olduğunu açıklamıştı. İşte güzelliği ve yeteneğiyle dikkat çeken Eylül Ateşler ile annesi Yasemin Yalçın'ın oyun öncesi pozu...