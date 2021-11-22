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Haberler Galeri ‘İnce İnce Yasemince’nin ünlü oyuncusu Yasemin Yalçın’ı görenler tanıyamadı! Yasemin Yalçın bakın kaç yaşında çıktı!
Giriş Tarihi: 22.11.2021 22:52 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 22:52

İnce İnce Yasemince’nin ünlü oyuncusu Yasemin Yalçın’ı görenler tanıyamadı! Yasemin Yalçın bakın kaç yaşında çıktı!

'İnce İnce Yasemince'de canlandırdığı Sürahi Hanım, Gülazer, Kakılmış, Şuayip gibi karakterlere hayat veren Yasemin Yalçın, 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' adlı eğlence programına konuk oldu. Ünlü oyuncu Yasemin Yalçın, programa konuk olur olmaz sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya takipçileri, 'Yasemin Yalçın kaç yaşında?' sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun son halini görenler, 'Hiç yaşlanmamış', 'yıllara meydan okuyor' gibi yorumlarda bulundu. İşte ünlü oyuncu ile ilgili merak edilenler!

‘İnce İnce Yasemince’nin ünlü oyuncusu Yasemin Yalçın’ı görenler tanıyamadı! Yasemin Yalçın bakın kaç yaşında çıktı!

Ünlü oyuncu Yasemin Yalçın, 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' adlı eğlence programının 100'üncü bölümüne konuk oldu.

‘İnce İnce Yasemince’nin ünlü oyuncusu Yasemin Yalçın’ı görenler tanıyamadı! Yasemin Yalçın bakın kaç yaşında çıktı!

Programa konuk olduktan sonra gündem olan ünlü oyuncu, sosyal medya takipçilerinin radarına girdi.

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‘İnce İnce Yasemince’nin ünlü oyuncusu Yasemin Yalçın’ı görenler tanıyamadı! Yasemin Yalçın bakın kaç yaşında çıktı!

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun son halini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

‘İnce İnce Yasemince’nin ünlü oyuncusu Yasemin Yalçın’ı görenler tanıyamadı! Yasemin Yalçın bakın kaç yaşında çıktı!

Takipçiler Yalçın için, "Yıllara meydan okuyor", "Hiç yaşlanmamış" gibi yorumlar yaptı.

‘İnce İnce Yasemince’nin ünlü oyuncusu Yasemin Yalçın’ı görenler tanıyamadı! Yasemin Yalçın bakın kaç yaşında çıktı!

Ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

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