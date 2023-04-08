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Haberler Galeri İngiliz yönetmen Guy Ritchie Türkiye’ye övgüler yağdırdı! ‘Tüm filmlerimi artık Türkiye’de çekeceğim’
Giriş Tarihi: 08.04.2023 06:22 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 06:31

İngiliz yönetmen Guy Ritchie Türkiye’ye övgüler yağdırdı! ‘Tüm filmlerimi artık Türkiye’de çekeceğim’

Son olarak 'Servet Operasyonu' filminin çekimlerini Antalya'da yapan İngiliz yönetmen Guy Ritchie, kentteki ikinci filmi için de "Motor" dedi! Bu kez 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare'i çeken Ritchie, "Türkiye özel bir yer; güzel yemekler, oteller ve insanlar… Bundan sonraki tüm filmlerimi burada çekmek istiyorum." Ünlü yönetmen sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'nin her yeri ayrı bir keşif… Eski dünyayı seviyorum ve dünya eskidikçe daha çok hoşuma gidiyor. Türkiye'nin büyüsü eski dünyanın cazibesine sahip olması. Aspendos muhteşem. Her yeri canlı hissediyorum. Türkiye'yi seviyorum. Ve burada daha fazla iş yapacağım."

ÖMER KARAHAN
İngiliz yönetmen Guy Ritchie Türkiye’ye övgüler yağdırdı! ‘Tüm filmlerimi artık Türkiye’de çekeceğim’

Türkiye'yi çok sevdiğini ve Antalya'dan ev almak istediğini söyleyen İngiliz yönetmen Guy Ritchie, ülkemize övgüler yağdırdı: "Artık tüm filmlerimi Türkiye'de çekmek istiyorum. Aspendos muhteşem, benim 2000 yıllık ofisim. Eski dünyayı seviyorum ben, Türkiye'de eski dünyanın cazibesi var"

İngiliz yönetmen Guy Ritchie Türkiye’ye övgüler yağdırdı! ‘Tüm filmlerimi artık Türkiye’de çekeceğim’

Servet Operasyonu adlı filminin çekimlerini geçtiğimiz yıllarda Antalya'da gerçekleştiren, son filmi 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare'ın çekimlerine de Antalya'da devam eden dünyaca ünlü İngiliz yönetmen Guy Ritchie, ülkemizi çok sevdi.

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İngiliz yönetmen Guy Ritchie Türkiye’ye övgüler yağdırdı! ‘Tüm filmlerimi artık Türkiye’de çekeceğim’

'BENİM İÇİN BÜYÜK BİR KEŞİF'
Antalya'dan gayrimenkul almak için kolları sıvayan Ritchie, Türkiye'ye övgüler yağdırdı:

İngiliz yönetmen Guy Ritchie Türkiye’ye övgüler yağdırdı! ‘Tüm filmlerimi artık Türkiye’de çekeceğim’

"Türkiye bir vahiy; güzel yemekler, ülke, oteller ve insanlar... Bundan sonra tüm filmlerimi burada çekmek istiyorum.

İngiliz yönetmen Guy Ritchie Türkiye’ye övgüler yağdırdı! ‘Tüm filmlerimi artık Türkiye’de çekeceğim’

Türkiye benim için çok büyük bir keşif oldu. Eski dünyayı seviyorum ben, dünya eskidikçe daha çok hoşuma gidiyor benim. Türkiye ise eski dünyanın cazibesine sahip bir ülke, o yüzden burayı çok seviyorum.

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