Giriş Tarihi: 08.04.2023 06:22 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 06:31

İngiliz yönetmen Guy Ritchie Türkiye’ye övgüler yağdırdı! ‘Tüm filmlerimi artık Türkiye’de çekeceğim’

Son olarak 'Servet Operasyonu' filminin çekimlerini Antalya'da yapan İngiliz yönetmen Guy Ritchie, kentteki ikinci filmi için de "Motor" dedi! Bu kez 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare'i çeken Ritchie, "Türkiye özel bir yer; güzel yemekler, oteller ve insanlar… Bundan sonraki tüm filmlerimi burada çekmek istiyorum." Ünlü yönetmen sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'nin her yeri ayrı bir keşif… Eski dünyayı seviyorum ve dünya eskidikçe daha çok hoşuma gidiyor. Türkiye'nin büyüsü eski dünyanın cazibesine sahip olması. Aspendos muhteşem. Her yeri canlı hissediyorum. Türkiye'yi seviyorum. Ve burada daha fazla iş yapacağım."