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Haberler Galeri İpek Açar ve müzisyen eşi Alper Kömürcü'den radikal karar! İstanbul’u terk ettiler...
Giriş Tarihi: 11.04.2023 14:47 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 14:54

İpek Açar ve müzisyen eşi Alper Kömürcü'den radikal karar! İstanbul’u terk ettiler...

Başarılı şarkıcı İpek Açar, bundan 2 yıl önce müzisyen Alper Kömürcü ile hayatını birleştirmişti. Mutlu bir evlilik sürdüren İpek Açar ve müzisyen eşi Alper Kömürcü, son dönemde İstanbul'u terk etme kararı alan ünlüler kervanına katıldı.

İpek Açar ve müzisyen eşi Alper Kömürcü’den radikal karar! İstanbul’u terk ettiler...

Son dönemde İstanbul'u terk etme kararı alan ünlüler kervanına şarkıcı İpek Açar ve müzisyen eşi Alper Kömürcü de katıldı.

İpek Açar ve müzisyen eşi Alper Kömürcü’den radikal karar! İstanbul’u terk ettiler...

Hürriyet'te yer alan habere göre, ünlü çift İstanbul'daki evlerini kiraya vererek Bodrum'a yerleşti. İpek Açar bundan sonra sadece televizyon çekimleri ve işleri için İstanbul'a gelecek.

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İpek Açar ve müzisyen eşi Alper Kömürcü’den radikal karar! İstanbul’u terk ettiler...

İşte şehir hayatından sıkılıp soluğu doğada alan ünlü isimler...

Merve İldeniz

İpek Açar ve müzisyen eşi Alper Kömürcü’den radikal karar! İstanbul’u terk ettiler...

90'lı yıllarda Metin Arolat'ın seslendirdiği 'Dert Değil' şarkısının klibiyle hafızalara kazınan ünlü manken Merve İldeniz de İstanbuldan taşındı.

İpek Açar ve müzisyen eşi Alper Kömürcü’den radikal karar! İstanbul’u terk ettiler...

Merve İldeniz, 21 yıldır Bodrum'da sakin bir hayat sürüyor.

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