İpek Açar’dan yürekleri dağlayan paylaşım! “Unutulmaz eserler bırakıp kalplerde ölümsüz olan, biricik Aslı Gönül’ümün babası…”

Merhum sanatçı Kayahan'ın hayat arkadaşı İpek Açar, paylaşımına:

Bu dünyadan mezun olduğu 2015 yılından beri devam eden İyi Ki Doğdun Kayahan konserleri bu sene Emre Altuğ'un güzel sesinden olacak. Ve her zaman olduğu gibi "Kadın Kanserleri" adına bağışta bulunulacak.