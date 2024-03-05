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Haberler Galeri İpek Açar’dan yürekleri dağlayan paylaşım! “Unutulmaz eserler bırakıp kalplerde ölümsüz olan, biricik Aslı Gönül’ümün babası…”
Giriş Tarihi: 05.03.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 11:19

İpek Açar’dan yürekleri dağlayan paylaşım! “Unutulmaz eserler bırakıp kalplerde ölümsüz olan, biricik Aslı Gönül’ümün babası…”

Duayen sanatçı Kayahan'ın her yıl yaş gününde gerçekleştirilen 'İyi ki Doğdun Kayahan' anma konserleri bu yıl da devam edecek. İş Sanat, Kayahan şarkılarını Emre Altuğ'un yorumuyla 'İstanbul Kadar Güzel' konserinde bir araya getiriyor. 13 Mart'ta İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleşecek konserde, sahnede 30 kişilik orkestra yer alacak. İpek Açar, Altuğ'a eşlik ederken, Demet Sağıroğlu da konserin bir başka özel ismi olacak. Öte yandan, İpek Açar'ın son paylaşımı sosyal medya gündem oldu. Ünlü ismin 'Unutulmaz eserler bırakıp kalplerde ölümsüz olan, biricik Aslı Gönül'ümün babası, iyi ki doğmuşsun' notuyla yaptığı duygusal paylaşım takipçilerini hüzünlendirdi. Usta sanatçı Kayahan ile İpek Açar'ın kızları Aslı Gönül'ün ise son hali merak konusu oldu. İşte Aslı Gönül'ün son hali…

İpek Açar’dan yürekleri dağlayan paylaşım! “Unutulmaz eserler bırakıp kalplerde ölümsüz olan, biricik Aslı Gönül’ümün babası…”

Sanatçı Kayahan 3 Nisan 2015'te aramızdan ayrılmış, ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Şarkıcı İpek Açar, kızı Aslı Gönül'ün babası usta sanatçı Kayahan'ı duygusal sözlerle andı. İpek Açar'ın son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

İpek Açar’dan yürekleri dağlayan paylaşım! “Unutulmaz eserler bırakıp kalplerde ölümsüz olan, biricik Aslı Gönül’ümün babası…”

Merhum sanatçı Kayahan'ın hayat arkadaşı İpek Açar, paylaşımına:

Bu dünyadan mezun olduğu 2015 yılından beri devam eden İyi Ki Doğdun Kayahan konserleri bu sene Emre Altuğ'un güzel sesinden olacak. Ve her zaman olduğu gibi "Kadın Kanserleri" adına bağışta bulunulacak.

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İpek Açar’dan yürekleri dağlayan paylaşım! “Unutulmaz eserler bırakıp kalplerde ölümsüz olan, biricik Aslı Gönül’ümün babası…”

Emekleri için müteşekkir olduğum Alper Kömürcü'nün 30 kişilik orkestrası yılların dostu Demet Sağiroğlu ve bende sahnede olacağız.

İpek Açar’dan yürekleri dağlayan paylaşım! “Unutulmaz eserler bırakıp kalplerde ölümsüz olan, biricik Aslı Gönül’ümün babası…”

Unutulmaz eserler bırakıp kalplerde ölümsüz olan, biricik Aslı Gönül'ümün babası, iyi ki doğmuşsun…

İpek Açar’dan yürekleri dağlayan paylaşım! “Unutulmaz eserler bırakıp kalplerde ölümsüz olan, biricik Aslı Gönül’ümün babası…”

13 Martta buluşmak dileğiyle…

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