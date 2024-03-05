Giriş Tarihi: 05.03.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
11:19
İpek Açar’dan yürekleri dağlayan paylaşım! “Unutulmaz eserler bırakıp kalplerde ölümsüz olan, biricik Aslı Gönül’ümün babası…”
Duayen sanatçı Kayahan'ın her yıl yaş gününde gerçekleştirilen 'İyi ki Doğdun Kayahan' anma konserleri bu yıl da devam edecek. İş Sanat, Kayahan şarkılarını Emre Altuğ'un yorumuyla 'İstanbul Kadar Güzel' konserinde bir araya getiriyor. 13 Mart'ta İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleşecek konserde, sahnede 30 kişilik orkestra yer alacak. İpek Açar, Altuğ'a eşlik ederken, Demet Sağıroğlu da konserin bir başka özel ismi olacak. Öte yandan, İpek Açar'ın son paylaşımı sosyal medya gündem oldu. Ünlü ismin 'Unutulmaz eserler bırakıp kalplerde ölümsüz olan, biricik Aslı Gönül'ümün babası, iyi ki doğmuşsun' notuyla yaptığı duygusal paylaşım takipçilerini hüzünlendirdi. Usta sanatçı Kayahan ile İpek Açar'ın kızları Aslı Gönül'ün ise son hali merak konusu oldu. İşte Aslı Gönül'ün son hali…