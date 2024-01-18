Giriş Tarihi: 18.01.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
09:38
İpek Açar’ın paylaşımı “Maşallah’ dedirtti! Aslı Gönül ile kardeşi Ömer kalpleri ısıttı!
Merhum sanatçı Kayahan ile evliliğinden Aslı Gönül adında bir kızı olan İpek Açar, geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olmuştu. 47 yaşındaki şarkıcı, Alper Kömürcü ile evliliğinden dünyaya gelen Ömer'le Instagram hesabından zaman zaman paylaşımlar yapıyor. İpek Açar, son olarak kızı Aslı Gönül ile oğlu Ömer'in el ele olan fotoğrafını paylaştı. Ünlü isim "Abla kuzusu " notuyla yaptığı paylaşımla ilgi odağı oldu.