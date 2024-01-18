İpek Açar’ın paylaşımı “Maşallah’ dedirtti! Aslı Gönül ile kardeşi Ömer kalpleri ısıttı!

Usta sanatçı Kayahan'dan 23 yaşında Aslı Gönül adından bir kızı olan İpek Açar, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Alper Kömürcü ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer ile kızı Aslı Gönül'ün el ele fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı sosyal medya ilgi odağı oldu. İpek Açar'ın paylaşımı kalpleri ısıttı!