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Haberler Galeri İpek Açar’ın paylaşımı “Maşallah’ dedirtti! Aslı Gönül ile kardeşi Ömer kalpleri ısıttı!
Giriş Tarihi: 18.01.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 09:38

İpek Açar’ın paylaşımı “Maşallah’ dedirtti! Aslı Gönül ile kardeşi Ömer kalpleri ısıttı!

Merhum sanatçı Kayahan ile evliliğinden Aslı Gönül adında bir kızı olan İpek Açar, geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olmuştu. 47 yaşındaki şarkıcı, Alper Kömürcü ile evliliğinden dünyaya gelen Ömer'le Instagram hesabından zaman zaman paylaşımlar yapıyor. İpek Açar, son olarak kızı Aslı Gönül ile oğlu Ömer'in el ele olan fotoğrafını paylaştı. Ünlü isim "Abla kuzusu " notuyla yaptığı paylaşımla ilgi odağı oldu.

İpek Açar’ın paylaşımı “Maşallah’ dedirtti! Aslı Gönül ile kardeşi Ömer kalpleri ısıttı!

Usta sanatçı Kayahan'dan 23 yaşında Aslı Gönül adından bir kızı olan İpek Açar, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Alper Kömürcü ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer ile kızı Aslı Gönül'ün el ele fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı sosyal medya ilgi odağı oldu. İpek Açar'ın paylaşımı kalpleri ısıttı!

İpek Açar’ın paylaşımı “Maşallah’ dedirtti! Aslı Gönül ile kardeşi Ömer kalpleri ısıttı!

İpek Açar'ın Kayahan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül'ü görenler adeta büyüleniyor. 23 yaşında güzeller güzeli bir genç kız olan Aslı Gönül, annesine olan benzerliğiyle de dikkatleri çekiyor. Usta sanatçı Kayahan 3 Nisan 2015'te hayata gözlerini yummuştu.

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İpek Açar’ın paylaşımı “Maşallah’ dedirtti! Aslı Gönül ile kardeşi Ömer kalpleri ısıttı!

Sosyal medyayı aktif kullanan İpek Açar, fırsat buldukça kızı Aslı Gönül ile de fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

İpek Açar’ın paylaşımı “Maşallah’ dedirtti! Aslı Gönül ile kardeşi Ömer kalpleri ısıttı!

Kayahan'ın kızı Aslı Gönül, annesi İpek Açar'a olan benzerliğiyle sosyal medyada gündem oluyor.

İpek Açar’ın paylaşımı “Maşallah’ dedirtti! Aslı Gönül ile kardeşi Ömer kalpleri ısıttı!

İpek Açar ile kızı Aslı Gönül'ün fotoğraflarını gören takipçileri anne, kızın daha çok abla, kardeş gibi göründüğünü dile getiriyor.

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