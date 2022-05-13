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Haberler Galeri İrem Derici Cem Belevi ayrılığında yeni detaylar ortaya çıktı! İşte İrem Derici ve Cem Belevi ayrılığının perde arkası!
Giriş Tarihi: 13.05.2022 20:41 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 20:41

İrem Derici Cem Belevi ayrılığında yeni detaylar ortaya çıktı! İşte İrem Derici ve Cem Belevi ayrılığının perde arkası!

İki ünlü şarkıcı İrem Derici ve Cem Belevi, ikinci kez ihanet nedeniyle ilişkilerini sonlandırdı. İlişkilerine ikinci bir şans daha vermek isteyen İrem Derici ve Cem Belevi'nin ilişkisi hüsranla son buldu. İki gün önce sahneden eski sevgilisine gönderme yapan İrem Derici, gözyaşlarına hakim olamadı. Cem Belevi ise tüm iddiaları yalanlasa da ihanetle ilgili her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Magazin gündemine bugün yepyeni ve bomba gibi bir iddia düştü. İşte İrem Derici ve Cem Belevi ayrılığının perde arkası!

İrem Derici Cem Belevi ayrılığında yeni detaylar ortaya çıktı! İşte İrem Derici ve Cem Belevi ayrılığının perde arkası!

İrem Derici ve Cem Belevi, 2011 yılından itibaren ilişkilerini bir dargın bir barışık sürdürüyor.

İrem Derici Cem Belevi ayrılığında yeni detaylar ortaya çıktı! İşte İrem Derici ve Cem Belevi ayrılığının perde arkası!

Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde ikinci kez ihanet nedeniyle yollarını olaylı bir şekilde ayırdı.

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İrem Derici Cem Belevi ayrılığında yeni detaylar ortaya çıktı! İşte İrem Derici ve Cem Belevi ayrılığının perde arkası!

Cem Belevi'nin ünlü şarkıcıyı manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı haberleri ile magazin gündemi çalkalandı.

İrem Derici Cem Belevi ayrılığında yeni detaylar ortaya çıktı! İşte İrem Derici ve Cem Belevi ayrılığının perde arkası!

OLAYLA İLGİLİ YENİ GELİŞME YAŞANDI!

Belevi iddiaları reddederken ihanetle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İrem Derici Cem Belevi ayrılığında yeni detaylar ortaya çıktı! İşte İrem Derici ve Cem Belevi ayrılığının perde arkası!

2. Sayfa programında bugün İrem Derici- Cem Belevi aşkı konuşuldu. Programda ihanete ilişkin yeni detaylara da değinildi.

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