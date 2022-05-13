Giriş Tarihi: 13.05.2022 20:41 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 20:41

İrem Derici Cem Belevi ayrılığında yeni detaylar ortaya çıktı! İşte İrem Derici ve Cem Belevi ayrılığının perde arkası!

İki ünlü şarkıcı İrem Derici ve Cem Belevi, ikinci kez ihanet nedeniyle ilişkilerini sonlandırdı. İlişkilerine ikinci bir şans daha vermek isteyen İrem Derici ve Cem Belevi'nin ilişkisi hüsranla son buldu. İki gün önce sahneden eski sevgilisine gönderme yapan İrem Derici, gözyaşlarına hakim olamadı. Cem Belevi ise tüm iddiaları yalanlasa da ihanetle ilgili her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Magazin gündemine bugün yepyeni ve bomba gibi bir iddia düştü. İşte İrem Derici ve Cem Belevi ayrılığının perde arkası!