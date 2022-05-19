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Haberler Galeri İrem Derici derin bacak dekolteli siyah elbisesiyle nispet yaptı! Cem Belevi de geri kalmadı!
Giriş Tarihi: 19.05.2022 12:53 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 14:04

İrem Derici derin bacak dekolteli siyah elbisesiyle nispet yaptı! Cem Belevi de geri kalmadı!

Ünlü popçu İrem Derici,ikinci kez barıştığı Cem Belevi'nin ihanetine uğramıştı. Ünlü şarkıcı Belevi'nin Derici'yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Güzel şarkıcı İrem Derici, önceki gece Cemal Reşit Rey konser salonunda hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Derici'nin derin bacak dekolteli siyah elbisesi, sosyal medyayı kasıp kavurdu. Derici cesur paylaşımlarıyla nispet yaparken, Cem Belevi de Gaziantep'te verdiği konserde, "Yaramızda Kalsın" şarkıyla gönderme yaptı. İşte detaylar...

İrem Derici derin bacak dekolteli siyah elbisesiyle nispet yaptı! Cem Belevi de geri kalmadı!

1,5 yıldır aşk yaşayan İrem Derici ve Cem Belevi çifti, geçtiğimiz haftalarda ilişkilerini sonlandırdı. Cem Belevi'nin kendisini manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığını öğrenen İrem Derici adeta çılgına dönmüşüt. Belevi'ye Çeyrek, sefil popçu sözlerini kullanan İrem Derici, son olarak derin bacak dekolteli pozlarını paylaştı. Derici'ye yorum ve beğeni yağdı.

İrem Derici derin bacak dekolteli siyah elbisesiyle nispet yaptı! Cem Belevi de geri kalmadı!

İrem Derici önceki gece Cemal Reşit Rey konser salonunda sevenleriyle bir araya geldi.

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İrem Derici derin bacak dekolteli siyah elbisesiyle nispet yaptı! Cem Belevi de geri kalmadı!

Hayranlarına muhteşem bir konser veren Derici, sahne kıyafetiyle de hayranlarını büyüledi.

İrem Derici derin bacak dekolteli siyah elbisesiyle nispet yaptı! Cem Belevi de geri kalmadı!

Güzel popçu İrem Derici, derin bacak dekolteli siyah elbisesiyle verdiği pozlarını paylaştı.

İrem Derici derin bacak dekolteli siyah elbisesiyle nispet yaptı! Cem Belevi de geri kalmadı!

Sosyal medya hesabı ınstagram'dan konser karelerini peş peşe yayınlayan Derici'ye beğeni ve yorum yağdı.

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