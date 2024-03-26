İrem Derici evleniyor mu? Romantik Maldivler tatilinde sevgilisi İrem Derici’ye evlenme teklifi mi etti?

İrem Derici, Atakan Işıktutan ile ilişkisinin ardından kısa sürede yeni bir aşka yelken açmıştı. İrem Derici ayrılığın ardından fotoğrafçı Gökhan Fırat ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çiçeği burnunda sevgililer Maldivler'e tatile gitmişti. İrem Derici aşk dolu pozlarına yenilerini ekledi. Sevgilisi Gökhan Fırat'la Maldivler'de tatil yapan İrem Derici, paylaştığı fotoğrafla takipçilerini heyecanlandırdı. Sevilen şarkıcı İrem Derici'nin romantik tatil kareleri evlilik teklifini akıllara getirdi. İrem Derici evleniyor mu? İkiliden henüz bir açıklama gelmezken hayranları oldukça merak etti... İşte İrem Derici ile sevgilisi Gökhan Fırat'ın Maldivler tatilinden kareler...