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Haberler Galeri İrem Derici ikinci kez aldatılınca Cem Belevi'ye "sefil, çeyrek popçu" demişti... Cem Belevi'den olay yanıt geldi
Giriş Tarihi: 12.05.2022 08:08 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 08:12

İrem Derici ikinci kez aldatılınca Cem Belevi'ye "sefil, çeyrek popçu" demişti... Cem Belevi'den olay yanıt geldi

İrem Derici ile Cem Belevi arasındaki sular durulmuyor. Şarkıcı çift, bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkilerini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı. Daha önce ihanet nedeniyle ayrılan çiftin, yine ihanet nedeniyle yollarını ayırdığı iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı Cem Belevi'nin İrem Derici'yi, manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı haberi magazin kulislerinde çalkalamıştı. Yaşananların ardından Derici, "Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" deyince Belevi, "Onu asla aldatmadım" dedi. Cem Belevi, sosyal medyadan kendisine sert mesajlar yazan eski sevgilisi İrem Derici için, "Herkes haddini bilsin" karşılığını verdi. İşte tüm yaşananlar...

İrem Derici ikinci kez aldatılınca Cem Belevi’ye sefil, çeyrek popçu demişti... Cem Belevi’den olay yanıt geldi

Cem Belevi, sosyal medyadan kendisine sert mesajlar yazan eski sevgilisi İrem Derici için, "Herkes haddini bilsin" karşılığını verdi.

İrem Derici ikinci kez aldatılınca Cem Belevi’ye sefil, çeyrek popçu demişti... Cem Belevi’den olay yanıt geldi

İrem Derici ile Cem Belevi arasındaki sular durulmuyor. Derici'nin, şarkıcının kendisini model Nergis Nesrullayeva ile aldattığını söylemesinden sonra başlayan gerginlik devam ediyor.

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İrem Derici ikinci kez aldatılınca Cem Belevi’ye sefil, çeyrek popçu demişti... Cem Belevi’den olay yanıt geldi

Belevi, eski sevgilisi Derici'nin, "Yaz sonu İrem'i şutlarım zaten... 'Şu takvimi bir doldurayım, şimdi kötü çocuk imajı çizemem' mi olsun ilk konumuz, yoksa alevler attığın influencer'lar mı, sen seç?" diye yazdığı mesaj hakkında konuştu.

İrem Derici ikinci kez aldatılınca Cem Belevi’ye sefil, çeyrek popçu demişti... Cem Belevi’den olay yanıt geldi

Okan Üniversitesi'nden 'En İyi Erkek Şarkıcı' ödülünü alan Belevi, "Dün mü başlamışım ben bu işe? Bu ödülleri neden alıyorum? Herkes haddini bilsin. Mağdur edebiyatı yapmasın" diyerek sert çıktı.

İrem Derici ikinci kez aldatılınca Cem Belevi’ye sefil, çeyrek popçu demişti... Cem Belevi’den olay yanıt geldi

Şarkıcı, "Aldattığınız doğru mu?" sorusuna ise, "Herkes kendi duruşuna baksın. Davranışına baksın" cevabını verdi.

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