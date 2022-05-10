Giriş Tarihi: 10.05.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 10:02

İrem Derici ikinci kez aldatılınca Cem Belevi'ye "sefil, çeyrek popçu" demişti... Cem Belevi'den yanıt gecikmedi!

Magazin gündemi eski aşıkların kavgasını konuşuyor. İrem Derici ile Cem Belevi'nin ayrılığının nedeni aldatma mı? İki ünlü şarkıcı Cem Belevi ve İrem Derici bir süredir birliktelik yaşıyorlardı. Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren İrem Derici ve Cem Belevi cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce ihanet nedeniyle ayrılan çift, yine ihanet iddialarıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı Cem Belevi'nin İrem Derici'yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı haberi magazin kulislerinde çalkalandı. Aldatma haberinin ardından ise İrem Derici sosyal medyadan ayrılıkla ilgili flaş bir açıklamada bulundu. İrem Derici, onu ikinci kez aldatan Cem Belevi'ye hakarete varan sözler söyledi. "Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" diyen İrem Derici'ye Cem Belevi'den yanıt gecikmedi. İşte Cem Belevi'nin açıklaması...