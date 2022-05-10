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Haberler Galeri İrem Derici ikinci kez aldatılınca Cem Belevi'ye "sefil, çeyrek popçu" demişti... Cem Belevi'den yanıt gecikmedi!
Giriş Tarihi: 10.05.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 10:02

İrem Derici ikinci kez aldatılınca Cem Belevi'ye "sefil, çeyrek popçu" demişti... Cem Belevi'den yanıt gecikmedi!

Magazin gündemi eski aşıkların kavgasını konuşuyor. İrem Derici ile Cem Belevi'nin ayrılığının nedeni aldatma mı? İki ünlü şarkıcı Cem Belevi ve İrem Derici bir süredir birliktelik yaşıyorlardı. Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren İrem Derici ve Cem Belevi cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce ihanet nedeniyle ayrılan çift, yine ihanet iddialarıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı Cem Belevi'nin İrem Derici'yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı haberi magazin kulislerinde çalkalandı. Aldatma haberinin ardından ise İrem Derici sosyal medyadan ayrılıkla ilgili flaş bir açıklamada bulundu. İrem Derici, onu ikinci kez aldatan Cem Belevi'ye hakarete varan sözler söyledi. "Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" diyen İrem Derici'ye Cem Belevi'den yanıt gecikmedi. İşte Cem Belevi'nin açıklaması...

İrem Derici ikinci kez aldatılınca Cem Belevi’ye sefil, çeyrek popçu demişti... Cem Belevi’den yanıt gecikmedi!

İki ünlü şarkıcı İrem Derici ve Cem Belevi, bir süredir ilişki yaşıyordu.

İrem Derici ikinci kez aldatılınca Cem Belevi’ye sefil, çeyrek popçu demişti... Cem Belevi’den yanıt gecikmedi!

Ünlü çift, ihanet nedeniyle geçtiğimiz aylarda ayrılmış ve hayranlarını üzmüştü.

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İrem Derici ikinci kez aldatılınca Cem Belevi’ye sefil, çeyrek popçu demişti... Cem Belevi’den yanıt gecikmedi!

Cem Belevi, İrem Derici ile tekrar barışmak için jestler yapmış ve çift ilişkilerine bir şans daha verme kararı almıştı.

İrem Derici ikinci kez aldatılınca Cem Belevi’ye sefil, çeyrek popçu demişti... Cem Belevi’den yanıt gecikmedi!

Ancak bu ilişki bir kez daha ihanete uğradı.

İrem Derici ikinci kez aldatılınca Cem Belevi’ye sefil, çeyrek popçu demişti... Cem Belevi’den yanıt gecikmedi!

İKİNCİ KEZ ALDATTI!

Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren İrem Derici ve Cem Belevi cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü şarkıcı Cem Belevi, İrem Derici'yi bir kez daha aldattı.

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