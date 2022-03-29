Giriş Tarihi: 29.03.2022 10:33 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 10:42

İrem Derici'nin Cem Belevi pişmanlığı: Sorun Cem'de değil bende! 35 yaşında bir ergenim...

Bir süredir aşk yaşayıp yaşamadıkları merak edilen şarkıcı İrem Derici ile Cem Belevi, geçen haftalarda ilişkilerini ilan etmişti. İlişkilerine ikinci bir şans vererek birlikteliklerini doludizgin sürdüren çift, Amsterdam'da romantizmin doruklarına çıkmıştı. İrem Derici ile Cem Belevi, aşk tatillerinden pozlarla sosyal medyayı sallamıştı. İkilinin teknede düet yaptığı anlar çok konuşulmuştu. Tatil dönüşü ayrıldıkları konuşulan çiftten İrem Derici son açıklamalarıyla, Cem Belevi'ye çok aşık olduğunu vurgulayarak aralarındaki sorunların kendisinden kaynaklandığını dile getirdi. İşte İrem Derici'nin "35 yaşında bir ergenim" diyerek Cem Belevi'ye aşkını haykırdığı açıklamaları...