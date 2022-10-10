Giriş Tarihi: 10.10.2022 06:44
Güncelleme Tarihi: 10.10.2022
06:49
İrem Derici'nin eski sevgilisi Cem Belevi'den itiraf gibi açıklama! "Kendim ettim kendim buldum"
İki ünlü şarkıcı İrem Derici ve Cem Belevi, geçtiğimiz aylarda ihanet nedeniyle ayrılmış, daha sonra tekrar barışmıştı. Ayrılığa dayanamayan İrem Derici ve Cem Belevi, ilişkilerine ikinci şans vermişti. Ancak çiftin ilişkisi yine ihanet nedeniyle bitmişti. Cem Belevi'nin İrem Derici'yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı öne sürülmüştü. Aylar sonra Cem Belevi'den itiraf gibi açıklama geldi.