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Haberler Galeri İrem Derici'nin eski sevgilisi Cem Belevi'den itiraf gibi açıklama! "Kendim ettim kendim buldum"
Giriş Tarihi: 10.10.2022 06:44 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 06:49

İrem Derici'nin eski sevgilisi Cem Belevi'den itiraf gibi açıklama! "Kendim ettim kendim buldum"

İki ünlü şarkıcı İrem Derici ve Cem Belevi, geçtiğimiz aylarda ihanet nedeniyle ayrılmış, daha sonra tekrar barışmıştı. Ayrılığa dayanamayan İrem Derici ve Cem Belevi, ilişkilerine ikinci şans vermişti. Ancak çiftin ilişkisi yine ihanet nedeniyle bitmişti. Cem Belevi'nin İrem Derici'yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı öne sürülmüştü. Aylar sonra Cem Belevi'den itiraf gibi açıklama geldi.

İrem Derici’nin eski sevgilisi Cem Belevi’den itiraf gibi açıklama! Kendim ettim kendim buldum

İki ünlü şarkıcı İrem Derici ve Cem Belevi, geçtiğimiz aylarda ihanet nedeniyle ayrılmış, daha sonra tekrar barışmıştı. Bu kısa süreli ayrılık sonrası barışan İrem Derici ve Cem Belevi, ilişkilerine ikinci şans vermek istedi. Ancak bu ilişki bir kez daha ihanete uğradı.

İrem Derici’nin eski sevgilisi Cem Belevi’den itiraf gibi açıklama! Kendim ettim kendim buldum

Ünlü şarkıcı Cem Belevi'nin İrem Derici'yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı magazin kulislerinde yer aldı.

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İrem Derici’nin eski sevgilisi Cem Belevi’den itiraf gibi açıklama! Kendim ettim kendim buldum

Cem Belevi bu iddiaları redderken İrem Derici 'ses kayıtları' var diye cevap vermişti.

İrem Derici’nin eski sevgilisi Cem Belevi’den itiraf gibi açıklama! Kendim ettim kendim buldum

Derici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cem Belevi'ye, "Konu ile ilgili İrem Derici bir açıklama yaptı. Derici, "Saltanat sona erdi 'çeyrek popçu'. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" ifadelerini kullandı.

İrem Derici’nin eski sevgilisi Cem Belevi’den itiraf gibi açıklama! Kendim ettim kendim buldum

Biten ilişki sonrası İrem Derici, sahnede gözyaşlarına hakim olamamıştı.

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