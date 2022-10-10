İrem Derici'nin eski sevgilisi Cem Belevi'den itiraf gibi açıklama! "Kendim ettim kendim buldum"

İki ünlü şarkıcı İrem Derici ve Cem Belevi, geçtiğimiz aylarda ihanet nedeniyle ayrılmış, daha sonra tekrar barışmıştı. Bu kısa süreli ayrılık sonrası barışan İrem Derici ve Cem Belevi, ilişkilerine ikinci şans vermek istedi. Ancak bu ilişki bir kez daha ihanete uğradı.