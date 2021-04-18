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Haberler Galeri İrem Derici'nin takım elbisesi İbo Show'a damga vurdu! Sosyal medya İrem Derici ile fena dalga geçti "Seneyede giyerim demiş"
Giriş Tarihi: 18.04.2021 14:08 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 14:15

'nin takım elbisesi 'a damga vurdu! Sosyal medya İrem Derici ile fena dalga geçti "Seneyede giyerim demiş"

'a konuk olan şarkıcı kıyafeti ile programa damga vurdu. Kendi bedeninden çok çok büyük takımı ile izleyicinin karşısına çıkan İrem Derici sosyal medyada alay konusu oldu. Sosyal medya kullanıcılarının İbo Show'da izledikleri İrem Derici'nin takımı elbisesi ile ilgili yaptıkları yorumlar güldürdü. "Seneyede giyerim demiş" yorumlarının yapıldığı ile halay çektiği kareler kısa sürede yayıldı... İşte hakkında yapılan yorumlar...

İrem Derici'nin takım elbisesi İbo Show'a damga vurdu! Sosyal medya İrem Derici ile fena dalga geçti Seneyede giyerim demiş

'a konuk olan şarkıcı kıyafeti ile programa damga vurdu.

İrem Derici'nin takım elbisesi İbo Show'a damga vurdu! Sosyal medya İrem Derici ile fena dalga geçti Seneyede giyerim demiş

Kendi bedeninden çok çok büyük takımı ile izleyicinin karşısına çıkan sosyal medyada alay konusu oldu.

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İrem Derici'nin takım elbisesi İbo Show'a damga vurdu! Sosyal medya İrem Derici ile fena dalga geçti Seneyede giyerim demiş

Sosyal medya kullanıcılarının 'da izledikleri 'nin takımı elbisesi ile ilgili yaptıkları yorumlar güldürdü.

İrem Derici'nin takım elbisesi İbo Show'a damga vurdu! Sosyal medya İrem Derici ile fena dalga geçti Seneyede giyerim demiş

"Seneyede giyerim demiş" yorumlarının yapıldığı 'nin büyük beden takım elbisesi ile halay çektiği kareler kısa sürede yayıldı...

İrem Derici'nin takım elbisesi İbo Show'a damga vurdu! Sosyal medya İrem Derici ile fena dalga geçti Seneyede giyerim demiş

İşte 'nin takım elbisesi hakkında yapılan yorumlar...

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