HaberlerGaleriİrem Derici'nin takım elbisesi İbo Show'a damga vurdu! Sosyal medya İrem Derici ile fena dalga geçti "Seneyede giyerim demiş"
Giriş Tarihi: 18.04.2021 14:08Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 14:15
İrem Derici'nin takım elbisesi İbo Show'a damga vurdu! Sosyal medya İrem Derici ile fena dalga geçti "Seneyede giyerim demiş"
İbo Show'a konuk olan şarkıcı İrem Derici kıyafeti ile programa damga vurdu. Kendi bedeninden çok çok büyük takımı ile izleyicinin karşısına çıkan İrem Derici sosyal medyada alay konusu oldu. Sosyal medya kullanıcılarının İbo Show'da izledikleri İrem Derici'nin takımı elbisesi ile ilgili yaptıkları yorumlar güldürdü. "Seneyede giyerim demiş" yorumlarının yapıldığı İrem Derici'nin büyük beden takım elbisesi ile halay çektiği kareler kısa sürede yayıldı... İşte İrem Derici'nin takım elbisesi hakkında yapılan yorumlar...