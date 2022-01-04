İrem Kutluay güzelliğini annesi Demet Şener’den boyunu babasından almış... Değişimiyle ağızları açık bıraktı!

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızları İrem'i görenlerin ilk yorumu "boyunu babasından güzelliğini annesinden almış" oluyor. Demet Şener'in 15 yaşındaki kızı İrem Kutluay ile 12 yaşındaki oğlu Ömer, önceki gün babaları İbrahim Kutluay ile yemekteydi. Çıkışta görüntülen İbrahim Kutluay'ın kızı İrem fotoğrafının çekilmemesi için hızlıca araca bindi. Bunun üzerine Kutluay, "O çekinmek istemiyor, Ömer ile beni çekin" dedi. Araca binen İrem Kutluay ise yüzünü kapatarak gülme krizine girdi. Babalarının boyuna yetişen kardeşler de spor tutkunu. Demet Şener, oğlu Ömer Kutluay babası gibi basketbol ile ilgilenirken kızı İrem Kutluay tenis oynuyor. Spora düşkünlükleri küçük yaşlarda başlayan İrem Kutluay ve Ömer Kutluay şimdiden lisanslı birer sporcu. Babasının izinden giden Ömer Kutluay yakışıklılığı ile de dikkat çekiyor. İşte Demet Şener'in kızı İrem Kutluay ve oğlu Ömer Kutluay...