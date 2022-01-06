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Haberler Galeri Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızları İrem Kutluay ilgi odağı oldu! Değişimiyle ağızları açık bıraktı!
Giriş Tarihi: 06.01.2022 10:05 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 10:07

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızları İrem Kutluay ilgi odağı oldu! Değişimiyle ağızları açık bıraktı!

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızları İrem'i görenlerin ilk yorumu "boyunu babasından güzelliğini annesinden almış" oluyor. Demet Şener'in 15 yaşındaki kızı İrem Kutluay ile 12 yaşındaki oğlu Ömer, önceki gün babaları İbrahim Kutluay ile yemekteydi. Çıkışta görüntülen İbrahim Kutluay'ın kızı İrem fotoğrafının çekilmemesi için hızlıca araca bindi. Bunun üzerine Kutluay, "O çekinmek istemiyor, Ömer ile beni çekin" dedi. Araca binen İrem Kutluay ise yüzünü kapatarak gülme krizine girdi. Babalarının boyuna yetişen kardeşler de spor tutkunu. Demet Şener, oğlu Ömer Kutluay babası gibi basketbol ile ilgilenirken kızı İrem Kutluay tenis oynuyor. Spora düşkünlükleri küçük yaşlarda başlayan İrem Kutluay ve Ömer Kutluay şimdiden lisanslı birer sporcu. Babasının izinden giden Ömer Kutluay yakışıklılığı ile de dikkat çekiyor. İşte Demet Şener'in kızı İrem Kutluay ve oğlu Ömer Kutluay...

Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın kızları İrem Kutluay ilgi odağı oldu! Değişimiyle ağızları açık bıraktı!

Ünlü manken Demet Şener, özel hayatındaki gelişmelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın kızları İrem Kutluay ilgi odağı oldu! Değişimiyle ağızları açık bıraktı!

İbrahim Kutluay ile evliliği ihanet nedeniyle sona eren Şener, Cenk Küpeli ile ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamıştı.

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Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın kızları İrem Kutluay ilgi odağı oldu! Değişimiyle ağızları açık bıraktı!

Şimdilerde Tolga Arman ile birlikte olan Demet Şener aşk paylaşımlarıyla adından söz ettirmişti.

Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın kızları İrem Kutluay ilgi odağı oldu! Değişimiyle ağızları açık bıraktı!

Son olarak koronaya yakalandığını açıklayan Demet Şener bir süredir evinde karantinadaydı.

Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın kızları İrem Kutluay ilgi odağı oldu! Değişimiyle ağızları açık bıraktı!

Magazin dünyasının örnek anneleri arasında olan ve çocuklarıyla çok yakından ilgilenen Demet Şener'in sosyal medya hesabından oğlu ve kızıyla yaptığı paylaşımlar büyük beğeni alıyor.

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