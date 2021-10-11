Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay'dan babası İbrahim Kutluay'ı aratmayacak müthiş basket!
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OTOMATİK OYNAT
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"Öleceksin" diyerek tehdit ettiği yengesine saldırdı kendisi öldü 11.10.2021 | 13:14
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Park halindeki silobasa çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti 11.10.2021 | 12:57
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Minibüs çetesine operasyon! Tam 35 minibüsü çalmışlar 11.10.2021 | 13:03
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Mezarlığa dadanan hırsızlar tüm muslukları çaldı 11.10.2021 | 12:45
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Bahçelievler'de makas kazası...Tehlikeli anlar kamerada | Video 11.10.2021 | 11:28
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Keşan'da işyerine giren hırsız kameralara yakalandı 11.10.2021 | 11:05
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Tamer Karadağlı'dan Nihal Yalçın olayı hakkında canlı yayında flaş açıklama 11.10.2021 | 11:05
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İstanbul Karagümrük'teki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı: 9 gözaltı 11.10.2021 | 10:57
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Kastamonu’da iki katlı ahşap ev alev alev yandı: 1 yaralı 11.10.2021 | 10:36
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İstanbul Ümraniye'de tartıştıkları sürücünün otomobilini tekmelediler 11.10.2021 | 10:17
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İstanbul Ümraniye’de dolmuş şoförlerinin kürek saplı kavgası kamerada 11.10.2021 | 10:17
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Kayseri'deki kağıt fabrikası yangını kontrol altına alındı 11.10.2021 | 10:22
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Ormanı yakan iki kardeş yakalandı! 11.10.2021 | 09:58