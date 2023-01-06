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Haberler Galeri Irmak Ünal bikinili mutfağa girdi omlet dansı olay oldu! Kaslı vücudu ile dikkat çeken Irmak Ünal'ın bikinili mutfak dansı sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 06.01.2023 15:03 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 15:12

Irmak Ünal bikinili mutfağa girdi omlet dansı olay oldu! Kaslı vücudu ile dikkat çeken Irmak Ünal'ın bikinili mutfak dansı sosyal medyayı salladı!

Son olarak 2017 yılında "Dolunay" dizisiyle ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Irmak Ünal, radikal bir karar ile Endonezya'ya taşınmıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Irmak Ünal, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. İki çocuğu ile adada yaşayan Irmak Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve spor önerileri ile ses getiriyor. Düzenli spor yapması ve fiziğini korumasıyla tanınan Irmak Ünal, son olarak çocuklarıyla birlikte yeni yıl pozlarını paylaşmıştı. Irmak Ünal'dan şimdide olay yaratan bir video geldi. Irmak Ünal bikinisiyle mutfakta omlet yaparken bir yandan da dans etti. 'Omlet dansı' dediği paylaşım ile Irmak Ünal çok konuşulan isimlerden olmayı yine başardı. İşte Irmak Ünal'ın bikinili omlet dansı...

Irmak Ünal bikinili mutfağa girdi omlet dansı olay oldu! Kaslı vücudu ile dikkat çeken Irmak Ünal’ın bikinili mutfak dansı sosyal medyayı salladı!

Usta oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

Irmak Ünal bikinili mutfağa girdi omlet dansı olay oldu! Kaslı vücudu ile dikkat çeken Irmak Ünal’ın bikinili mutfak dansı sosyal medyayı salladı!

En son 2017 yılında "Dolunay" dizisiyle ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Irmak Ünal, radikal bir karar ile Endonezya'ya taşınmıştı. 45 yaşındaki Irmak iki çocuğu ile birlikte mutlu bir hayat sürüyor.

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Irmak Ünal bikinili mutfağa girdi omlet dansı olay oldu! Kaslı vücudu ile dikkat çeken Irmak Ünal’ın bikinili mutfak dansı sosyal medyayı salladı!

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Irmak Ünal, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

Irmak Ünal bikinili mutfağa girdi omlet dansı olay oldu! Kaslı vücudu ile dikkat çeken Irmak Ünal’ın bikinili mutfak dansı sosyal medyayı salladı!

İki çocuğu ile adada yaşayan Irmak Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve spor önerileri ile ses getiriyor. Düzenli spor yapması ve fiziğini korumasıyla tanınan Irmak Ünal, son olarak çocuklarıyla birlikte yeni yıl pozlarını paylaşmıştı.

Irmak Ünal bikinili mutfağa girdi omlet dansı olay oldu! Kaslı vücudu ile dikkat çeken Irmak Ünal’ın bikinili mutfak dansı sosyal medyayı salladı!

Irmak Ünal'dan şimdide olay yaratan bir video geldi. Irmak Ünal bikinisiyle mutfakta omlet yaparken bir yandan da dans etti.

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