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Haberler Galeri Irmak Ünal'dan yeni yıl pozları! Havuz başında kaslı vücudunu sergiledi!
Giriş Tarihi: 25.12.2022 09:35 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 09:38

Irmak Ünal'dan yeni yıl pozları! Havuz başında kaslı vücudunu sergiledi!

Son olarak 2017 yılında "Dolunay" dizisiyle ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Irmak Ünal, radikal bir karar ile Endonezya'ya taşınmıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Irmak Ünal, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Ünal, 169 bin takipçili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve spor önerileri ile ses getiriyor. Düzenli spor yapması ve fiziğini korumasıyla tanınan oyuncu, son olarak çocuklarıyla birlikte yeni yıl pozlarını paylaştı. Irmak Ünal'a kısa sürede yüzlerce beğeni yağdı.

Irmak Ünal’dan yeni yıl pozları! Havuz başında kaslı vücudunu sergiledi!

2017 yılında 'Dolunay' dizisinde kamera karşısına geçen Irmak Ünal, sürpriz bir kararla Bali'de yaşamaya başlamıştı.

Irmak Ünal’dan yeni yıl pozları! Havuz başında kaslı vücudunu sergiledi!

Bu radikal kararı sonrası ünlü oyuncu Irmak Ünal, geçmişten bu yana devam ettirdiği spor alışkanlığından da ödün vermiyor.

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Irmak Ünal’dan yeni yıl pozları! Havuz başında kaslı vücudunu sergiledi!

Ünal, spor yaptığı anları ve bikini pozlarını Instagram'dan sık sık paylaşıyor.

Irmak Ünal’dan yeni yıl pozları! Havuz başında kaslı vücudunu sergiledi!

Düzenli spor yapması ve fiziğini korumasıyla tanınan oyuncu, son olarak çocuklarıyla birlikte yeni yıl pozlarını paylaştı.

Irmak Ünal’dan yeni yıl pozları! Havuz başında kaslı vücudunu sergiledi!

Havuz başında kaslı vücudunu sergileyen Irmak Ünal ve çocuklarının pozlarına kısa sürede yüzlerce beğeni yağdı.

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