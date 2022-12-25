Giriş Tarihi: 25.12.2022 09:35 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 10:08

Irmak Ünal Noel anne oldu! Yeni yıl pozlarına kaslı vücudu damga vurdu!

Son olarak 2017 yılında "Dolunay" dizisiyle ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Irmak Ünal, radikal bir karar ile Endonezya'ya taşınmıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Irmak Ünal, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Ünal, 169 bin takipçili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve spor önerileri ile ses getiriyor. Düzenli spor yapması ve fiziğini korumasıyla tanınan oyuncu, son olarak çocuklarıyla birlikte yeni yıl pozlarını paylaştı. Irmak Ünal'a kısa sürede yüzlerce beğeni yağdı.