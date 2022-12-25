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Haberler Galeri Irmak Ünal Noel anne oldu! Yeni yıl pozlarına kaslı vücudu damga vurdu!
Giriş Tarihi: 25.12.2022 09:35 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 10:08

Irmak Ünal Noel anne oldu! Yeni yıl pozlarına kaslı vücudu damga vurdu!

Son olarak 2017 yılında "Dolunay" dizisiyle ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Irmak Ünal, radikal bir karar ile Endonezya'ya taşınmıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Irmak Ünal, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Ünal, 169 bin takipçili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve spor önerileri ile ses getiriyor. Düzenli spor yapması ve fiziğini korumasıyla tanınan oyuncu, son olarak çocuklarıyla birlikte yeni yıl pozlarını paylaştı. Irmak Ünal'a kısa sürede yüzlerce beğeni yağdı.

Irmak Ünal Noel anne oldu! Yeni yıl pozlarına kaslı vücudu damga vurdu!

2017 yılında 'Dolunay' dizisinde kamera karşısına geçen Irmak Ünal, sürpriz bir kararla Bali'de yaşamaya başlamıştı.

Irmak Ünal Noel anne oldu! Yeni yıl pozlarına kaslı vücudu damga vurdu!

Bu radikal kararı sonrası ünlü oyuncu Irmak Ünal, geçmişten bu yana devam ettirdiği spor alışkanlığından da ödün vermiyor.

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Irmak Ünal Noel anne oldu! Yeni yıl pozlarına kaslı vücudu damga vurdu!

Ünal, spor yaptığı anları ve bikini pozlarını Instagram'dan sık sık paylaşıyor.

Irmak Ünal Noel anne oldu! Yeni yıl pozlarına kaslı vücudu damga vurdu!

Düzenli spor yapması ve fiziğini korumasıyla tanınan oyuncu, son olarak çocuklarıyla birlikte yeni yıl pozlarını paylaştı.

Irmak Ünal Noel anne oldu! Yeni yıl pozlarına kaslı vücudu damga vurdu!

Havuz başında kaslı vücudunu sergileyen Irmak Ünal ve çocuklarının pozlarına kısa sürede yüzlerce beğeni yağdı.

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