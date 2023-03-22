Giriş Tarihi: 22.03.2023 06:16
Güncelleme Tarihi: 22.03.2023
06:29
İş kadınının tecavüz kabusunda yeni detaylar! Uygunsuz fotoğraflarını ve videosunu çekti
Ünlü isimlerin reklam ve organizasyon işlerini yapan iş kadını Lara B'nin bir süre birlikte yaşadığı eski sevgilisinin tecavüze uğramasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Evli ve çocuk sahibi eski sevgili İbrahim B'nin, ünlü iş kadınının uygunsuz fotoğraflarını ve videolarını kayıt altına aldığı belirlendi. Mağdur kadın, İbrahim B'nin cep telefonuna el konulmasını talep etti.