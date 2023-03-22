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Giriş Tarihi: 22.03.2023 06:16 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 06:29

İş kadınının tecavüz kabusunda yeni detaylar! Uygunsuz fotoğraflarını ve videosunu çekti

Ünlü isimlerin reklam ve organizasyon işlerini yapan iş kadını Lara B'nin bir süre birlikte yaşadığı eski sevgilisinin tecavüze uğramasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Evli ve çocuk sahibi eski sevgili İbrahim B'nin, ünlü iş kadınının uygunsuz fotoğraflarını ve videolarını kayıt altına aldığı belirlendi. Mağdur kadın, İbrahim B'nin cep telefonuna el konulmasını talep etti.

ATAKAN IRMAK
İş kadınının tecavüz kabusunda yeni detaylar! Uygunsuz fotoğraflarını ve videosunu çekti

Ünlü isimlerin reklam ve organizasyon işlerini yapan iş kadını Lara B. bir süre birlikte yaşadığı eski sevgilisinin evli ve çocuk sahibi olduğunu öğrenince ayrılmak istemişti. SABAH'ın duyurduğu skandal olay 2 Mart 2023 tarihinde meydana gelmişti. Lara B. sevgilisi hakkında yaptığı araştırma sonucunda İbrahim B'nin halen evli olduğunu ve çocuğunun bulunduğunu öğrendi. İlişkisini sonlandıran ünlü iş kadınını ısrarla arayan İbrahim B. boşanacağını söyleyerek barışmak istemişti.

İş kadınının tecavüz kabusunda yeni detaylar! Uygunsuz fotoğraflarını ve videosunu çekti

KAFASINA VURUP BAYILTTI
İbrahim B. eski kız arkadaşını ikna etmeye çalışsa da Lara B. barışma taraftarı olmadığını söyledi. Yine iddiaya göre aldığı cevap karşısında öfkelenen İbrahim B. masada bulunan şarap kadehini Lara B.'nin kafasına vurdu.

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İş kadınının tecavüz kabusunda yeni detaylar! Uygunsuz fotoğraflarını ve videosunu çekti

Ardından telefonla yüzüne vurarak darp etmeye devam etti. Aldığı darbeler sonrası baygınlık geçiren genç kadın kendisini savunmaya çalıştı ancak engel olamadı.

İş kadınının tecavüz kabusunda yeni detaylar! Uygunsuz fotoğraflarını ve videosunu çekti

BAYILTIP TECAVÜZ ETTİ
Lara B., baygın haldeyken eski sevgilisi İbrahim B. genç kadına tecavüz etti. Yarı baygın haldeki genç kadın müdahale etmeye çalışsa da öfkeli adama engel olamadı.

İş kadınının tecavüz kabusunda yeni detaylar! Uygunsuz fotoğraflarını ve videosunu çekti

İddialar arasında İbrahim B'nin Lara B'ye, "Seni sokakta öldürtmem bir dakikamı almaz, bana bulaşırsan senin adını çocuk pornocusuna çıkarırım. Seni bitiririm, hapisten korkmuyorum" diye tehditler savurduğu belirtildi.

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