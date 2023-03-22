İş kadınının tecavüz kabusunda yeni detaylar! Uygunsuz fotoğraflarını ve videosunu çekti

Ünlü isimlerin reklam ve organizasyon işlerini yapan iş kadını Lara B. bir süre birlikte yaşadığı eski sevgilisinin evli ve çocuk sahibi olduğunu öğrenince ayrılmak istemişti. SABAH'ın duyurduğu skandal olay 2 Mart 2023 tarihinde meydana gelmişti. Lara B. sevgilisi hakkında yaptığı araştırma sonucunda İbrahim B'nin halen evli olduğunu ve çocuğunun bulunduğunu öğrendi. İlişkisini sonlandıran ünlü iş kadınını ısrarla arayan İbrahim B. boşanacağını söyleyerek barışmak istemişti.