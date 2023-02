Ülkemizden kazandığınız parayı yine Türkiye'ye yatırıyorsunuz. Binlerce insana istihdam sağlıyorsunuz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?

Bu ülke bizim ülkemiz. Hiç kimse 'İş yok!' demesin, çalışana her zaman iş var. Ülkemizin her köşesinde iş var. Geçtiğimiz günlerde 'Bir şoföre ihtiyacımız var' dedim, başvuru yapanları da işe aldım. Kadın şoföre çok ihtiyacımız var, kadının elinin değdiği her yer güzelleşiyor. Servis alanında da keşke daha fazla kadın şoförümüz olsa. Biz bu sayıyı arttırmak için elimizden geleni yapacağız.