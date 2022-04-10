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Haberler Galeri Işın Karaca'dan Gülşen'e polemik yaratacak yeni çıkış: Yüzüne bile bakmıyorlardı...
Giriş Tarihi: 10.04.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 09:31

Işın Karaca'dan Gülşen'e polemik yaratacak yeni çıkış: Yüzüne bile bakmıyorlardı...

Son dönemde popüler olan arabesk müziği gündeme getiren ilk kişi olduğunu söyleyen Işın Karaca, "Arabesk albümlerle 3 yıl üst üste en çok satan albümlerin sahibi oldum. Arkamdan bir sürü insan geldi" diye konuştu. Güçlü sesiyle pop müziğe yön veren isimlerden biri olan Işın Karaca, 'Sen Ben Aşk' adını verdiği albümünü müzikseverlerle buluşturdu. Geçtiğimiz hafta Avustralya'da 3 konser veren ünlü sanatçı, uzun yolculuğu esnasında sorularımı yanıtladı ve birçok konuda iddialı açıklamalarda bulundu. Işın Karaca, son dönemde çok tartışılan sahne kostümleri hakkında konuştu: "Gülşen'i severim ama sahne adabı diye bir şey olmalı. Her şeyin bir kalitesi olmalı.
Bazı hareketler çok kalitesiz..." İşte Işın Karaca'nın Merve Boluğur'dan Aleyna'ya, Aleyna'dan Gülşen'e polemik yaratacak açıklamaları...

İLKER GEZİCİ
Işın Karaca’dan Gülşen’e polemik yaratacak yeni çıkış: Yüzüne bile bakmıyorlardı...

Son dönemde popüler olan arabesk müziği gündeme getiren ilk kişi olduğunu söyleyen Işın Karaca, "Arabesk albümlerle 3 yıl üst üste en çok satan albümlerin sahibi oldum. Arkamdan bir sürü insan geldi" diye konuştu

Güçlü sesiyle pop müziğe yön veren isimlerden biri olan Işın Karaca, 'Sen Ben Aşk' adını verdiği albümünü müzikseverlerle buluşturdu. Geçtiğimiz hafta Avustralya'da 3 konser veren ünlü sanatçı, uzun yolculuğu esnasında sorularımı yanıtladı ve birçok konuda iddialı açıklamalarda bulundu.

Işın Karaca’dan Gülşen’e polemik yaratacak yeni çıkış: Yüzüne bile bakmıyorlardı...

Son dönemde herkes single yaparken siz albüm yaptınız...
11+1 parçalık bir albüm yaptık. Misyonum 20 yıldır sadece düzgün müzik yapmaya ve Allah'ın bana verdiği sesle insanların dertlerine, sevinçlerine ortak olmaya çalışıyorum. Single parçalar yapınca bu misyonumu tamamlayamıyorum gibi geliyor.

Klip şarkınız 'Rest'te 'Uslanmıyorlar uslanmıyorlar, yıllandıkça yollanmıyorlar' diyorsunuz. Polemik yaratır bu sözler, kim üstüne alınsın?
Polemik yaratsın diye yazılmadı. İnsanoğlu hiç uslanmıyor maalesef. İlişkilerdeki dayanılmaz suskunluğumuzu dile getirdik.

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Işın Karaca’dan Gülşen’e polemik yaratacak yeni çıkış: Yüzüne bile bakmıyorlardı...

Şarkıların düzenlemelerini sevgiliniz Can Yapıcıoğlu yaptı. Nasıl bir iş birliği var aranızda?
Can, benim tanıdığım en çalışkan insanlardan biri. Bir taraftan düzenleme yapabiliyorken diğer taraftan senfoni yazıyor. Ben ona müzik cambazı diyorum.

Işın Karaca’dan Gülşen’e polemik yaratacak yeni çıkış: Yüzüne bile bakmıyorlardı...

İlişkinizin temel dayanağı nedir?
İkimizin derdi de müzik. Birlikte sahnede olmaktan, müzik yapmaktan, hayatı paylaşmaktan çok keyif alıyoruz.

Nasıl bir âşıksınız peki?
Her kadının olması gerektiği gibi. Son derece domestik, herkes kadar kıskancım.

Işın Karaca’dan Gülşen’e polemik yaratacak yeni çıkış: Yüzüne bile bakmıyorlardı...

Yaş farkına takılıyor musunuz?
Aramızda bir yaş farkı olduğunu düşünmüyorum, o benden daha olgun hatta. Biz kendi aramızda yaşı problem etmiyoruz, başkaları neden ediyor onu anlamıyoruz. Bakıyorsunuz, 20 yaşındaki kız 65 yaşındaki adamla beraber oluyor, sonra başkasıyla evlenip çoluk çocuğa karışıyor. Sanki evlenince aklanılıyor.

Evlilik baskısı var mı üstünüzde?
Hayır, bizde öyle bir baskı yok. Can da ben de şu an bulunduğumuz yerde çok mutluyuz.



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