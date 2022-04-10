Işın Karaca’dan Gülşen’e polemik yaratacak yeni çıkış: Yüzüne bile bakmıyorlardı...

Son dönemde popüler olan arabesk müziği gündeme getiren ilk kişi olduğunu söyleyen Işın Karaca, "Arabesk albümlerle 3 yıl üst üste en çok satan albümlerin sahibi oldum. Arkamdan bir sürü insan geldi" diye konuştu. Güçlü sesiyle pop müziğe yön veren isimlerden biri olan Işın Karaca, 'Sen Ben Aşk' adını verdiği albümünü müzikseverlerle buluşturdu. Geçtiğimiz hafta Avustralya'da 3 konser veren ünlü sanatçı, uzun yolculuğu esnasında sorularımı yanıtladı ve birçok konuda iddialı açıklamalarda bulundu. Işın Karaca, son dönemde çok tartışılan sahne kostümleri hakkında konuştu: "Gülşen'i severim ama sahne adabı diye bir şey olmalı. Her şeyin bir kalitesi olmalı.
Bazı hareketler çok kalitesiz..." İşte Işın Karaca'nın Merve Boluğur'dan Aleyna'ya, Aleyna'dan Gülşen'e polemik yaratacak açıklamaları...