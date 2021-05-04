İsmail Balaban nişanlısı Gamze ile barıştı mı? Survivor İsmail Balaban sonunda nişanlısı ile konuştu!

Survivor 2021'de iletişim oyununu kazanan ünlüler takımı, aileleriyle telefonla konuşmuştu. Uzun zaman sonra annesinin sesini duyan İsmail Balaban, önce büyük bir sevinç yaşadı ardından hayal kırıklığına uğradı. İsmail Balaban'ın annesinin "Nişanlının adını ağzına alma, o bıraktığın kız değil. Tam bir yılan" dediği nişanlısının Acun Ilıcalı'yı aradığı ortaya çıkmıştı. Survivor konseyinde gündem yine İsmail Balaban ve nişanlısı Gamze Atakan idi. Önceki gün koseyinde Acun Ilıcalı nişanlısının kendisini aradığını ve olanlardan sonra zor durumda olduğunu söylediğini aktardı. Bunu üzerine nişanlısı Gamze ile konuşma kararı alan İsmail Balaban beklenen konuşmayı gerçekleştirdi. Survivor İsmail Balaban sonunda nişanlısı Gamze ile konuştu! İsmail Balaban nişanlısı ile barıştı mı? İşte ayrıntılar...