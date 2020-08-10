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Haberler Galeri İsmail Hacıoğlu'dan itiraf gibi aşk pozu! Boşanma nedeni olarak gösterilmişti... İşte İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran aşkının ilk fotoğrafı...

'dan itiraf gibi aşk pozu! nedeni olarak gösterilmişti... İşte İsmail Hacıoğlu ile aşkının ...

Oyuncu geçtiğimiz ay 4 yıllık eşi 'den sürpriz bir şekilde boşanmıştı. haberlerinin hemen ardından ortaya atılan İsmail Hacıoğlu'nun Çocuk dizisinden partneri ile aşk yaşadığı iddiası çok konuşulmuştu. Haberler sonrası sessiz kalan 'dan itiraf gibi bir paylaşım geldi. Boşanma sebebi olarak gösterilen Merve Çağıran ile paylaşımda bulunan İsmail Hacıoğlu aşkını ilan etti. İşte İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran aşkının ...

Giriş Tarihi: 10.08.2020 08:38 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 08:55
İsmail Hacıoğlu'dan itiraf gibi aşk pozu! Boşanma nedeni olarak gösterilmişti... İşte İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran aşkının ilk fotoğrafı...

Oyuncu geçtiğimiz ay 4 yıllık eşi 'den sürpriz bir şekilde boşanmıştı.

İsmail Hacıoğlu'dan itiraf gibi aşk pozu! Boşanma nedeni olarak gösterilmişti... İşte İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran aşkının ilk fotoğrafı...

Anlaşmalı olarak boşanan çift, evlilikleri bittikten sonra yine arkadaşlıklarına devam edeceklerini söylemişti. Hacıoğlu ve Kumarki, kararlarının herhangi bir problemden kaynaklanmadığını açıklamıştı.

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İsmail Hacıoğlu'dan itiraf gibi aşk pozu! Boşanma nedeni olarak gösterilmişti... İşte İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran aşkının ilk fotoğrafı...

haberlerinin hemen ardından ortaya atılan 'nun Çocuk dizisinden partneri ile aşk yaşadığı iddiası çok konuşulmuştu.

İsmail Hacıoğlu'dan itiraf gibi aşk pozu! Boşanma nedeni olarak gösterilmişti... İşte İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran aşkının ilk fotoğrafı...

Haberler sonrası sessiz kalan ile 'dan itiraf gibi bir paylaşım geldi.

İsmail Hacıoğlu'dan itiraf gibi aşk pozu! Boşanma nedeni olarak gösterilmişti... İşte İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran aşkının ilk fotoğrafı...

sebebi olarak gösterilen ile paylaşımda bulunan aşkını ilan etti.

İsmail Hacıoğlu'dan itiraf gibi aşk pozu! Boşanma nedeni olarak gösterilmişti... İşte İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran aşkının ilk fotoğrafı...

İşte ile aşkının ...

İsmail Hacıoğlu'dan itiraf gibi aşk pozu! Boşanma nedeni olarak gösterilmişti... İşte İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran aşkının ilk fotoğrafı...

Oyuncu, sevgilisine piyano çaldığı kareye, "10 üzerinden 12... Siyah-beyaz" notunu düşerek, kalp emojisi koydu.

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