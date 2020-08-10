İsmail Hacıoğlu'dan itiraf gibi aşk pozu! Boşanma nedeni olarak gösterilmişti... İşte İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran aşkının ilk fotoğrafı...

Oyuncu İsmail Hacıoğlu geçtiğimiz ay 4 yıllık eşi Duygu Kumarki'den sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Boşanma haberlerinin hemen ardından ortaya atılan İsmail Hacıoğlu'nun Çocuk dizisinden partneri Merve Çağıran ile aşk yaşadığı iddiası çok konuşulmuştu. Haberler sonrası sessiz kalan İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran'dan itiraf gibi bir paylaşım geldi. Boşanma sebebi olarak gösterilen Merve Çağıran ile paylaşımda bulunan İsmail Hacıoğlu aşkını ilan etti. İşte İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran aşkının ilk fotoğrafı...
Giriş Tarihi: 10.08.2020
08:38
Güncelleme Tarihi: 10.08.2020
08:55
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