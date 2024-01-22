Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İsmail Hacıoğlu'nun babası meğer Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusuymuş! İşte İsmail Hacıoğlu'nun babası ile beğeni yağan pozları...
Giriş Tarihi: 22.01.2024 06:34 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 06:43

İsmail Hacıoğlu'nun babası meğer Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusuymuş! İşte İsmail Hacıoğlu'nun babası ile beğeni yağan pozları...

Son olarak "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminde sanatçıyı canlandıran İsmail Hacıoğlu çocuk yaşta seçtiği oyunculuk kariyerinde basamakları birer ikişer tırmandı. Bir İstanbul Masalı, Beyaz Gelincik, Çocuk, Mahkum gibi dizilerin yanı sıra birçok filmde de başrol olan İsmail Hacıoğlu ününü ülke sınırları dışına taşıyalı çok oldu. İsmail Hacıoğlu kariyeri kadar özel hayatıyla da gündem oluyor. Geçmişte Vildan Atasever ve Duygu Kaya Kumarki ile evlilik yapan ve boşanan 38 yaşındaki oyuncu son olarak Aslıhan Gürbüz ile de aşk yaşamıştı. İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kumarki bir süre önce yeniden bir araya gelmişti. Aile hayatı merak edilen İsmail Hacıoğlu'nun babası Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu çıktı. İsmail Hacıoğlu'nun babasının kim olduğunu ilk defa öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi... İşte İsmail Hacıoğlu'nun futbolcu babası...

İsmail Hacıoğlu’nun babası meğer Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusuymuş! İşte İsmail Hacıoğlu’nun babası ile beğeni yağan pozları...

"Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu yer aldığı dizi ve film projeleri ile adından söz ettirmeyi başarıyor.

İsmail Hacıoğlu’nun babası meğer Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusuymuş! İşte İsmail Hacıoğlu’nun babası ile beğeni yağan pozları...

Çocuk yaşta seçtiği oyunculuk kariyerinde basamakları birer ikişer tırmanan İsmail Hacıoğlu, Bir İstanbul Masalı, Beyaz Gelincik, Çocuk, Mahkum gibi dizilerin yanı sıra birçok filmde de başrol olarak izleyici karşısına çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İsmail Hacıoğlu’nun babası meğer Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusuymuş! İşte İsmail Hacıoğlu’nun babası ile beğeni yağan pozları...

Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerin yanı sıra özel hayatı ile de dikkat çekiyor.

İsmail Hacıoğlu’nun babası meğer Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusuymuş! İşte İsmail Hacıoğlu’nun babası ile beğeni yağan pozları...

İsmail Hacıoğlu, 2010 yılında Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Yemin adında bir de kızları olmuştu. Ancak Hacıoğlu, kızı Yemin'in annesi Duygu Kaya Kumarki ile 2020 yılında yollarını ayırmıştı.

İsmail Hacıoğlu’nun babası meğer Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusuymuş! İşte İsmail Hacıoğlu’nun babası ile beğeni yağan pozları...

Merve Çağıran'ın ardından Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan İsmail Hacıoğlu, bu ilişkisinde de mutluluğu bulamadı.

SON DAKİKA