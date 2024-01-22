İsmail Hacıoğlu’nun babası meğer Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusuymuş! İşte İsmail Hacıoğlu’nun babası ile beğeni yağan pozları...

Giriş Tarihi: 22.01.2024 06:34
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
06:43
Son olarak "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminde sanatçıyı canlandıran İsmail Hacıoğlu çocuk yaşta seçtiği oyunculuk kariyerinde basamakları birer ikişer tırmandı. Bir İstanbul Masalı, Beyaz Gelincik, Çocuk, Mahkum gibi dizilerin yanı sıra birçok filmde de başrol olan İsmail Hacıoğlu ününü ülke sınırları dışına taşıyalı çok oldu. İsmail Hacıoğlu kariyeri kadar özel hayatıyla da gündem oluyor. Geçmişte Vildan Atasever ve Duygu Kaya Kumarki ile evlilik yapan ve boşanan 38 yaşındaki oyuncu son olarak Aslıhan Gürbüz ile de aşk yaşamıştı. İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kumarki bir süre önce yeniden bir araya gelmişti. Aile hayatı merak edilen İsmail Hacıoğlu'nun babası Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu çıktı. İsmail Hacıoğlu'nun babasının kim olduğunu ilk defa öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi... İşte İsmail Hacıoğlu'nun futbolcu babası...