İsmail Hacıoğlu’nun babası meğer Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusuymuş! İşte İsmail Hacıoğlu’nun babası ile beğeni yağan pozları...

İsmail Hacıoğlu, 2010 yılında Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Yemin adında bir de kızları olmuştu. Ancak Hacıoğlu, kızı Yemin'in annesi Duygu Kaya Kumarki ile 2020 yılında yollarını ayırmıştı.