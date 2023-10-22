Giriş Tarihi: 22.10.2023 08:02
İsrail'e 'cani' diyen Fazıl Say'ın konserleri iptal edildi... Fazıl Say'a yasak Batı'nın maskesini düşürdü!
Ünlü piyanist Fazıl Say'ın İsviçre'deki 4 konseri iptal edildi. Barıştan yana olduğunu söyleyen Fazıl Say, İsrail-Filistin gerilimi konusunda sosyal medyada yansıttığı fikirleri nedeniyle konserinin iptal edildiğini açıkladı. Fazıl Say'a uygulanan bu yasak gösteriyor ki İsrail'in Gazze saldırısı, sözde demokrasi ve eşitlik havarisi Batı ülkelerinin yüzündeki maskeyi düşürdü. Öyle gözleri döndü ki astığım astık kestiğim kestik derebeylik dönemlerine geri döndüler.