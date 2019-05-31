İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin’in kızını görenler çok şaşırıyor

İstanbullu Gelin 87. Final bölümüyle bu akşam izleyicisine veda ediyor. İstanbullu Gelin gecen hafta 86. bölümüyle ekranlara gelmişti. Garip'in ardından Esma ile yakından ilgilenen Süreyya ve diğerleri, final bölümünde Esma'nın fotoğrafının bulunduğu tabut ile ekrana geliyor. İstanbullu Gelin dizisinde bakın neler olacak? İstanbullu Gelin dizisinde, Esma, Garip'siz yaşamanın ağırlığı ile iyice kötüler ve onun için de beklenen son gelir. Konak için ve Bursa halkı için Esma Sultan'ı uğurlamak kolay olmayacaktır. Esma için ise bu bir veda değil bir kavuşmadır. Esma'nın ölümü sonrası Boran'ların hayatında birçok şey değişmiş olsa da Esma'nın korumaya ve birlikte tutmaya çalıştığı aile sapasağlam yerinde durmaktadır. Cuma akşamları izleyici ile buluşan İstanbullu Gelin dizisinin, en çok dikkat çeken karakteri Esma Boran oldu, herkes onu Esma Sultan olarak tanıyor. İpek Bilgin'in hayat verdiği karakteri birçok kişi çok sevdi. Tabi bunda İpek Bilgin'in başarılı oyunculuğunun payı oldukça büyük. Dizide 4 erkek çocuğu annesi olan İpek Bilgin, özel hayatında 1 kız çocuğu annesi. Hem de çok ünlü birinin. Peki İpek Bilgin'in en az kendisi kadar ünlü kızının kim olduğunu biliyor musunuz? İşte İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin ve kızı Çağ Çalışkur.