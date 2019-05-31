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  • İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin’in kızını görenler çok şaşırıyor

'in ’in kızını görenler çok şaşırıyor

87. Final bölümüyle bu akşam izleyicisine veda ediyor. İstanbullu Gelin gecen hafta 86. bölümüyle ekranlara gelmişti. Garip'in ardından ile yakından ilgilenen Süreyya ve diğerleri, final bölümünde Esma'nın fotoğrafının bulunduğu tabut ile ekrana geliyor. İstanbullu Gelin dizisinde bakın neler olacak? İstanbullu Gelin dizisinde, Esma, Garip'siz yaşamanın ağırlığı ile iyice kötüler ve onun için de beklenen son gelir. Konak için ve Bursa halkı için 'ı uğurlamak kolay olmayacaktır. Esma için ise bu bir veda değil bir kavuşmadır. Esma'nın ölümü sonrası Boran'ların hayatında birçok şey değişmiş olsa da Esma'nın korumaya ve birlikte tutmaya çalıştığı aile sapasağlam yerinde durmaktadır. Cuma akşamları izleyici ile buluşan İstanbullu Gelin dizisinin, en çok dikkat çeken karakteri Esma Boran oldu, herkes onu Esma Sultan olarak tanıyor. 'in hayat verdiği karakteri birçok kişi çok sevdi. Tabi bunda İpek Bilgin'in başarılı oyunculuğunun payı oldukça büyük. Dizide 4 erkek çocuğu annesi olan İpek Bilgin, özel hayatında 1 kız çocuğu annesi. Hem de çok ünlü birinin. Peki İpek Bilgin'in en az kendisi kadar ünlü kızının kim olduğunu biliyor musunuz? İşte İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin ve kızı Çağ Çalışkur.

Giriş Tarihi: 31.05.2019 07:36 Güncelleme Tarihi: 31.05.2019 07:59
İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin’in kızını görenler çok şaşırıyor

Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Kimi kameralar önünde büyüyor kimi ise objektiflerden uzak bir hayat sürüyor. İşte ünlü isimlerin bilinen ve bilinmeyen çocukları...

FOTOĞRAFLAR: SABAH ARŞİV- INSTAGRAM- TWİTTER

İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin’in kızını görenler çok şaşırıyor

İPEK AÇAR VE KIZI ASLI GÖNÜL

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İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin’in kızını görenler çok şaşırıyor

İPEK AÇAR VE KIZI ASLI GÖNÜL

İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin’in kızını görenler çok şaşırıyor

İPEK AÇAR VE KIZI ASLI GÖNÜL

İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin’in kızını görenler çok şaşırıyor

ZEYNEP DEMİREL VE ÇOCUKLARI: YADE, YEDA

İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin’in kızını görenler çok şaşırıyor

ZEYNEP DEMİREL VE ÇOCUKLARI: YADE, YEDA

İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin’in kızını görenler çok şaşırıyor

ZEYNEP DEMİREL VE ÇOCUKLARI: YADE, YEDA

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