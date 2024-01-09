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Haberler Galeri "İstanbul'un geleceğine umutla baktık" Murat Kurum'a sanat dünyasından destek!
Giriş Tarihi: 09.01.2024 07:36 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 07:38

"İstanbul'un geleceğine umutla baktık" Murat Kurum'a sanat dünyasından destek!

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a sanat camiasından destek mesajları geldi. Ünlü sanatçı Sinan Akçıl, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı olan Murat Kurum'a hayırlı olsun mesajını iletti. Kurum ile bir araya geldiği fotoğrafı paylaşan Akçıl, "İstanbul'un geleceğine gülümseyerek ve umutla baktığımız bir an..." notunu düştü. Murat Kurum'a bir destek de AK Parti'nin yerel seçimlerde İstanbul için kullanacağı şarkıyı yazan müzisyen Ceyhun Çelikten geldi.

İstanbul’un geleceğine umutla baktık Murat Kurum’a sanat dünyasından destek!

Türkiye, adım adım yerel seçime doğru ilerlerken AK Parti, 26 ilin adayını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Murat Kurum oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un adaylığını "İstanbul muradına kavuşacak" sözleriyle ilan etti.

İstanbul’un geleceğine umutla baktık Murat Kurum’a sanat dünyasından destek!

Murat Kurum'un adaylığının ilanından sonra sanat dünyasından birçok isim destek mesajlarını yayınladı...

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İstanbul’un geleceğine umutla baktık Murat Kurum’a sanat dünyasından destek!

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Murat Kurum ismini açıklaması, sanat dünyasında olumlu karşılandı. Sinan Akçıl, Kurum'la bir araya gelip şu paylaşımı yaptı: "Çevremde de, dinleyici kitlemde de birçok kişiyi 'gençlik ve güven' duygusu heyecanlandırıyor, dün (önceki) akşam İstanbul'un geleceğine gülümseyerek ve umutla baktığımız bir an. Hayırlı olsun!" dedi.

İstanbul’un geleceğine umutla baktık Murat Kurum’a sanat dünyasından destek!

'BAŞARILAR DİLİYORUM'
AK Parti'nin yerel seçimlerde İstanbul için kullanacağı şarkıyı yazan müzisyen Ceyhun Çelikten ise Murat Kurum'a başarı diledi: "Sayın Cumhurbaşkanım Erdoğan, en büyük sevdanız olan İstanbul için bu şarkımız hayırlara vesile olsun. Uğur getirsin diyorum. Sayın Kurum'a bu kutlu yolda başarılar ve muvaffakiyetler diliyorum."

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