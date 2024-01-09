Giriş Tarihi: 09.01.2024 07:36
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
07:38
"İstanbul'un geleceğine umutla baktık" Murat Kurum'a sanat dünyasından destek!
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a sanat camiasından destek mesajları geldi. Ünlü sanatçı Sinan Akçıl, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı olan Murat Kurum'a hayırlı olsun mesajını iletti. Kurum ile bir araya geldiği fotoğrafı paylaşan Akçıl, "İstanbul'un geleceğine gülümseyerek ve umutla baktığımız bir an..." notunu düştü. Murat Kurum'a bir destek de AK Parti'nin yerel seçimlerde İstanbul için kullanacağı şarkıyı yazan müzisyen Ceyhun Çelikten geldi.