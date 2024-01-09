"İstanbul'un geleceğine umutla baktık" Murat Kurum'a sanat dünyasından destek!

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Murat Kurum ismini açıklaması, sanat dünyasında olumlu karşılandı. Sinan Akçıl, Kurum'la bir araya gelip şu paylaşımı yaptı: "Çevremde de, dinleyici kitlemde de birçok kişiyi 'gençlik ve güven' duygusu heyecanlandırıyor, dün (önceki) akşam İstanbul'un geleceğine gülümseyerek ve umutla baktığımız bir an. Hayırlı olsun!" dedi.