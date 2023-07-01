Giriş Tarihi: 01.07.2023 07:00 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 07:02

İşte Benim Stilim ile tanınan Ayşegül Melisa Doğan estetikle öyle bir değişti ki "Yüz nakli mi yaptırdın?"

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Ayşegül Melisa Doğan geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü. Ayşegül Melisa Doğan katıldığı canlı yayında estetik itirafında bulunmuştu. Katıldığı stil yarışmasından sonra ünlenen Ayşegül Melisa Doğan'ın değişimine "Yüz nakli mi yaptırdın" eleştirileri yağmıştı. Ayşegül Melisa Doğan son hali ile Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'a ve Aslıhan Doğan'a benzetildiğini dile getirmişti. Ayşegül Melisa Doğan'ın son hali sosyal medyanın diline düştü... İşte Ayşegül Melisa Doğan'ın değişimi...