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Haberler Galeri İşte Benim Stilim ile tanınan Ayşegül Melisa Doğan estetikle öyle bir değişti ki "Yüz nakli mi yaptırdın?" yorumları yağdı!
Giriş Tarihi: 06.04.2021 10:29 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 11:24

ile tanınan estetikle öyle bir değişti ki "Yüz nakli mi yaptırdın?" yorumları yağdı!

yarışmasıyla ünlenen geçirdiği operasyonlarla bambaşka birine dönüştü. Ayşegül Melisa Doğan katıldığı canlı yayında estetik itirafında bulunmuştu. Katıldığı stil yarışmasından sonra ünlenen Ayşegül Melisa Doğan'ın değişimine "Yüz nakli mi yaptırdın" eleştirileri yağmıştı. Ayşegül Melisa Doğan son hali ile 'ın kız kardeşi 'a ve 'a benzetildiğini dile getirmişti. sosyal medyanın diline düştü... İşte ...

İşte Benim Stilim ile tanınan Ayşegül Melisa Doğan estetikle öyle bir değişti ki Yüz nakli mi yaptırdın? yorumları yağdı!

yarışmasıyla ünlenen geçirdiği operasyonlarla bambaşka birine dönüştü. Ayşegül Melisa Doğan katıldığı canlı yayında estetik itirafında bulunmuştu.

İşte Benim Stilim ile tanınan Ayşegül Melisa Doğan estetikle öyle bir değişti ki Yüz nakli mi yaptırdın? yorumları yağdı!

Katıldığı stil yarışmasından sonra ünlenen 'ın değişimine "Yüz nakli mi yaptırdın" eleştirileri yağmıştı.

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İşte Benim Stilim ile tanınan Ayşegül Melisa Doğan estetikle öyle bir değişti ki Yüz nakli mi yaptırdın? yorumları yağdı!

son hali ile 'ın kız kardeşi 'a ve 'a benzetildiğini dile getirmişti. sosyal medyanın diline düştü... İşte ...

İşte Benim Stilim ile tanınan Ayşegül Melisa Doğan estetikle öyle bir değişti ki Yüz nakli mi yaptırdın? yorumları yağdı!

estetiklerini böyle sıralamıştı..

İşte Benim Stilim ile tanınan Ayşegül Melisa Doğan estetikle öyle bir değişti ki Yüz nakli mi yaptırdın? yorumları yağdı!

"Yanaklarımda dolgu var. Dişlerim lamine.... .

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