İşte Benim Stilim ile tanınan Ayşegül Melisa Doğan estetikle öyle bir değişti ki Yüz nakli mi yaptırdın? yorumları yağdı!

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Ayşegül Melisa Doğan geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü. Ayşegül Melisa Doğan katıldığı canlı yayında estetik itirafında bulunmuştu. Katıldığı stil yarışmasından sonra ünlenen Ayşegül Melisa Doğan'ın değişimine 'Yüz nakli mi yaptırdın' eleştirileri yağmıştı. Ayşegül Melisa Doğan son hali ile Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'a ve Aslıhan Doğan'a benzetildiğini dile getirmişti. Ayşegül Melisa Doğan'ın son hali sosyal medyanın diline düştü... İşte Ayşegül Melisa Doğan'ın değişimi... Ayşegül Melisa Doğan estetiklerini böyle sıralamıştı.. 'Yanaklarımda dolgu var. Dişlerim lamine.... . Çenede ve gıdıda dolgu var. Düzenli botoks yaptırıyorum. Kaş yaptırıp, kirpik lifti takıyorum. Bu halimle beni Helin Avşar ve Aslıhan Doğan'a benzetiyorlar. Ben ikisine de benzediğimi düşünmüyorum ama illa benzetiliyorsa Aslıhan Doğan'a benzemek daha iyi... 'Yüz nakli mi yaptırdın' eleştirilerine de cevap veren Doğan, dünyada doku nakli yeni deneniyor ilk benimle başladılarsa ben gurur duyarım! İşte sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetikten önceki ve sonraki halleri...