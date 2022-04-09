Giriş Tarihi: 09.04.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 11:29

İşte Benim Stilim'le ünlenen Nihal Candan’ın süper minili paylaşımı sosyal medyada dillere düştü! 'Bu kadarına nasıl cesaret ettin?'

'İşte Benim Stilim' ve 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan, paylaştığı beyaz minili fotoğrafıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Candan'ın paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. Nihal Candan'ın her karesiyle olay yarattı. Candan, yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarla magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Nihal Candan kardeşi Bahar Candan gibi sosyal medyayı aktif kullanıyor. İki kardeş otel odasında kalmaya ve oradan dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Candan son olarak siyah minisiyle paylaşımlar yaptı. Candan'ın takipçileri "Açıldıkça açılıyor" yorumu yaptı. İşte sosyal medyayı sallayan o pozlar…