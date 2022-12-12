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Haberler Galeri İşte Gupse Özay ve Barış Arduç'un kızları Jan Asya! Bebekleriyle ilk kez görüntülendiler
Giriş Tarihi: 12.12.2022 09:49 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 09:54

İşte Gupse Özay ve Barış Arduç'un kızları Jan Asya! Bebekleriyle ilk kez görüntülendiler

Deliha film setinde tanışan ve birbirine aşık olan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti uzun süreli birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşımıştı. Sevilen çiftten geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çift mutlu evliliklerini bebek ile taçlandırdı. Bir kızları olan Barış Arduç ve Gupse Özay ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Çift, önceki gün doktor kontrolünden çıkarken bebekleriyle ilk kez görüntülendi. Ulus'a aylık kontrol için giden Gupse Özay-Barış Arduç çifti çıkışta objektiflere takıldı.

İşte Gupse Özay ve Barış Arduç’un kızları Jan Asya! Bebekleriyle ilk kez görüntülendiler

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ünlü çift Gupse Özay ve Barış Arduç geçtiğimiz aylarda bebek sevinci yaşamışlardı. Kızları Jan Asya'nın yüzünü sır gibi saklayan Gupse Özay ve Barış Arduç'ten yeni paylaşım geldi.

İşte Gupse Özay ve Barış Arduç’un kızları Jan Asya! Bebekleriyle ilk kez görüntülendiler

Deliha film setinde tanışan ve birbirine aşık olan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti uzun süreli birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşımıştı.

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İşte Gupse Özay ve Barış Arduç’un kızları Jan Asya! Bebekleriyle ilk kez görüntülendiler

Sevilen çiftten geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çift mutlu evliliklerini bebek ile taçlandırdı. Bir kızları olan Barış Arduç ve Gupse Özay ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

İşte Gupse Özay ve Barış Arduç’un kızları Jan Asya! Bebekleriyle ilk kez görüntülendiler

Çift, önceki gün doktor kontrolünden çıkarken bebekleriyle ilk kez görüntülendi. Ulus'a aylık kontrol için giden Gupse Özay-Barış Arduç çifti çıkışta objektiflere takıldı.

İşte Gupse Özay ve Barış Arduç’un kızları Jan Asya! Bebekleriyle ilk kez görüntülendiler

Babasının kucağında görüntülenen Jan Asya'nın keyfinin yerinde olduğu gözlendi.

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