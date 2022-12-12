Giriş Tarihi: 12.12.2022 09:49
Güncelleme Tarihi: 12.12.2022
09:54
İşte Gupse Özay ve Barış Arduç'un kızları Jan Asya! Bebekleriyle ilk kez görüntülendiler
Deliha film setinde tanışan ve birbirine aşık olan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti uzun süreli birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşımıştı. Sevilen çiftten geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çift mutlu evliliklerini bebek ile taçlandırdı. Bir kızları olan Barış Arduç ve Gupse Özay ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Çift, önceki gün doktor kontrolünden çıkarken bebekleriyle ilk kez görüntülendi. Ulus'a aylık kontrol için giden Gupse Özay-Barış Arduç çifti çıkışta objektiflere takıldı.