İşte Hidayet Türkoğlu’nun merak edilen ailesi!

ÇİN'DE KAZANIRSAK HERKES AĞLAYACAK, BABAM DA!

- Ela'cığım baban yanında olmasa bile maçları kaçırmadığını biliyorum. Çok mu keyif alıyorsun basketbol izlemekten?

- E.T: Çok heyecanlanıyorum, çok seviyorum basketbolu.

- Hangi takımı tutuyorsun?

- E.T: Onu söyleyemem (gülüyor). Yani söylerim ama yazmayın.

- Ama sen bir taraftarsın... Bence yazalım...

- E.T: Babam Anadolu Efes'te forma giyip, terlettiği için Anadolu Efesliyim.

- Ben de Fenerbahçe Bekoluyum. Tanıştığımıza memnun oldum.

- E.T: Ben de Fenerbahçeliyim aslında. Biz ailecek Fenerbahçe taraftarıyız. Basketbolda Anadolu Efes'le gurur duydum bu sezon. Anadolu Efes'in kazanmasını istedim çünkü babam bir zamanlar o takımda oynadığı için yüzük kazanır sandım. Çünkü yüzüğü yok. Eskiden oynayanlara yüzük dağıtılmıyormuş ama... (gülüşmeler).

- Basketbol camiasından kimlerle aran iyi Ela'cığım?

- E.T: Kerem abi (Tunçeri), Ufuk abi (Sarıca)...

- Oooo epey üst düzey tanıdıkların varmış... Peki oyuncular?

- E.T: Kankilerim var. Çok var hem de. Semih Erden, Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Sertaç Şanlı, Metecan Birsen, Doğuş Balbay... Çok kişi tanıyorum ben.

- Kankaların arasında en komiği hangisi?

- E.T: Semih abi ve Cedi abi...

- Seni sık sık görüyorum maçlarda, babanın televizyon yayınlarında da oradasın. Ekranda olmayı da seviyorsun galiba.

- E.T: Gözükmeyi seviyorum. İnsanlar beni tanıdığında da hoşuma gidiyor.

- Çin'e Dünya kupasına A Milli takımı desteklemeye gidecek misin?

- E.T: Tabii. Beni istiyorlar zaten. Oyuncular istiyor orada olmamı. Onları mutsuz olduğu zaman eğlendiriyorum. Neşeleri yerlerine geliyor. Biz Ankara'daydık Slovenya'ya karşı oynuyordu milli takım. Oyuncuların yayında oturup, mısır yiyordum. Ben o takımın yanındayken maçı kazandılar. Takım için önemli bir parçayım. Sonra milli takım İspanya'ya gitti. Milli takımla her saniye birlikte olmak istediğim için babama beni götürmesini rica ettim. Okulum olduğu için götürmedi. Kaybettiler. Gitseydim kazanırlardı. Çin'e gitmem şart. Grubumuzda Amerika var üstelik. Ama duyduğum kadarıyla çoğu oyuncu Amerika kadrosunda yok. Lebron James, Anthony Davis yok. Onlar yoksa bizim milli takım iyi oynayacak. Çoğu kişi bizim milli takımımız Amerika'yla aynı grupta diye umutsuzluğa kapılıyor. Ben asla öyle düşünmüyorum. Bence yenerler. Kazanırsak herkes ağlayacak, babam da ağlayacak. Çünkü o 2010'da milli takımdayken kaybettiler. O zaman ben bir yaşındaydım.