İşte Hidayet Türkoğlu’nun merak edilen ailesi!

NBA MAÇLARINI İZLERKEN İÇİM GİDİYOR
- 20 yılın alışkanlığı, "Bıraktım" deyince bırakılıyor mu?
- H.T: Tabii ki hayır. Her sabah erken kalkar ve antrenmana giderdim. Basketbolu bıraktım, bir sabah kalktım, yine eşyalarımı hazırladım evden çıkmaya hazırlandım. Banu, "Nereye?" dedi. "Eee antrenmana" dedim. "Ne antenmanı, sen bıraktın ya!" deyince kendime geldim. O gün tuhaf hissettim. Sonra kendimi alıştırdım ve Türkiye'ye dönüş süreci başladı. Şimdi de güzel bir yöneticilik macerası yaşıyorum.
- Maçları izlerken içiniz gitmiyor mu?
- H.T: NBA maçlarında içim gidiyor. Türkiye liginde çok az oynadım, 16 sene Amerika'da oynadım. Şu anki NBA maçlarını izleyince, tekrar sahada olmayı hayal ediyorum. Galiba benden çok kızım Ela'nın içi gidiyor.
- B.T: Amerika'ya gidip maçı canlı olarak salonda izleyince içim buruluyor. Hatta ilk zamanlar, sanki sahaya çıkacakmış gibi geliyordu bana. Değişik bir his.
BEN KADINLARI ANLAMADIYSAM KİMSE ANLAYAMAZ!
- İki kızınız birbirinden çok farklı... Ela çok sosyal, Lina daha sessiz galiba...
- B.T: Biz de çözemedik. Aynı evde, aynı kişiler tarafından yetiştirilen iki farklı kızımız var. Bambaşka iki karakter. Ama bizim için çok keyifli bir şey. Küçük kızımız Lina prenses havasında. Ela muhteşem bir sosyallik içinde.
- İki kız babası olmak nasıl bir duygu?
- H.T: Evde beş kadın var!
- B.T: Geçen gün şöyle dedi, "Ben bu kadınları anlayamadıysam kimse anlayamaz, beş taneyle uğraşıyorum" dedi (gülüyor).
- H.T: Eşim, kızlar, iki yardımcımız toplamda beş kadın var evde. Bir de köpeğimiz vardı, o da dişiydi. Ama şimdi bir erkek kurt köpeği aldık neyse ki... Cennetlik durumdayım.
- Kadınlar yüzünden mi?
- H.T: Yok (gülüyor). Ama kız babasıyım öyle derler ya... Ama beş kadın nedeniyle de bana bir öncelik tanınır belki (gülüyor). Küçük kızım bildiğiniz prenses. Saçlarına dokunulmayacak, ıslanmayacak. Ayağına kum değmeyecek. Ela, atlayayım, kırayım, zıplayayım derdinde. Çok keyifli bizim ev. Ela'yla maçlara gidiyoruz. Ben yoksam bile gider, final serisindeki tüm maçlara kendi gitti, belim rahatsız diye ben gidemedim, o gitti. Oyuncularla arası çok iyi, hepsiyle mesajlaşır. Bayramlarda, doğum günlerinde hep arar tebrik eder. Maç sonrası yazar onlara. Haberimiz olmuyor bunlardan. Kendi başına yapıyor.
- Kızlarınızdan birinin sporcu olmasını ister misiniz?
- H.T: Ela'nın voleybolcu olmasını isterim.
- Lina'da durum ne?
- B.T: O sadece jimnastik yapıyor, hocasını severse devam ediyor. Kendini yoran ve fazla efor sarf edeceği şeylere gelemiyor.