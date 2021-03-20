İşte Öykü Karayel'in karnı burnunda pozu... Oğlu Roman Bonomo’yı kucağına almak için adeta gün sayıyor!

"EN HUZURLU DÖNEMİM"

Yaklaşık sekiz aylık hamile olan Karayel, sakin ve huzurlu bir döneminde olduğunu ifade etmişti. 30 yaşındaki Öykü Karayel, bebeğine kavuşmak için sabırsızlandığını da sözlerine eklemişti.