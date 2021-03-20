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Haberler Galeri İşte Öykü Karayel'in karnı burnunda pozu... Oğlu Roman Bonomo’yı kucağına almak için adeta gün sayıyor!

İşte 'in pozu... Oğlu ’yı kucağına almak için adeta gün sayıyor!

dizisiyle tüm dikkatleri üzerine çeken sosyal medyanın gündeminden de düşmüyor. Anne olmaya hazırlanan güzel oyuncu ismini vereceği bebeğine kavuşmak için sabırsızlanıyor. Başarılı oyuncu verdiği pozlarla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Müzisyen ile evli olan ve şu sıralar bebek heyecanı yaşayan Karayel özel hayatı ile sosyal medyanın en çok merak edilenlerinden oldu. Bir Başkadır'da karakteri ile alkışları toplayan 30 yaşındaki oyuncunun paylaşımları ilgi ile takip ediliyor. Anne olmak için gün sayan Öykü Karayel'in keyifli hali dikkat çekti. Takipçileri ünlü oyuncuya ' hamilelik sana çok yakışmış' yorumları yaptı. Can Bonomo ise "Biz yürüyüşçüyüz" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 20.03.2021 08:54 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 08:54
İşte Öykü Karayel'in karnı burnunda pozu... Oğlu Roman Bonomo’yı kucağına almak için adeta gün sayıyor!

Baba olmak için gün sayan şarkıcı , oyuncu eşi ile birlikte poz verdi. Keyifli halleriyle dikkat çeken ikiliden Bonomo, "Biz yürüyüşçüyüz" ifadelerini kullandı.

İşte Öykü Karayel'in karnı burnunda pozu... Oğlu Roman Bonomo’yı kucağına almak için adeta gün sayıyor!

2018 yılında evlenen - çifti, şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor. Mutluluklarını sık sık Instagram hesaplarından yayınlayan ikili, gönderilerine bir yenisini daha ekledi.

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İşte Öykü Karayel'in karnı burnunda pozu... Oğlu Roman Bonomo’yı kucağına almak için adeta gün sayıyor!

'Roman' adını vereceği oğlunu kucağına almak için gün sayan , eşi ile birlikte çekilen yeni karesini hesabından paylaştı.

İşte Öykü Karayel'in karnı burnunda pozu... Oğlu Roman Bonomo’yı kucağına almak için adeta gün sayıyor!

"BİZ YÜRÜYÜŞÇÜYÜZ"

Bonomo'nun "Biz yürüyüşçüyüz" notunu düştüğü gönderi 94 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı. Çiftin keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte Öykü Karayel'in karnı burnunda pozu... Oğlu Roman Bonomo’yı kucağına almak için adeta gün sayıyor!

"EN HUZURLU DÖNEMİM"

Yaklaşık sekiz aylık hamile olan Karayel, sakin ve huzurlu bir döneminde olduğunu ifade etmişti. 30 yaşındaki , bebeğine kavuşmak için sabırsızlandığını da sözlerine eklemişti.

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