İşte Sefirin Kızı’nda Gediz’i canlandıran Uraz Kaygılaroğlu’nun gerçek hayattaki kızı! Nare’ye aşık olan Gediz’i zor bir seçim bekliyor!

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun başrolünde yer aldığı, Sefirin Kızı dizisinin oyuncuları dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar'ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerinin anlatıldığı dizinin en çok dikkat çeken isimlerinde biri Gediz karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu. Başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun hayatı merak konusunu oldu. Yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 doğumlu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur. Aslen Balıkesirlidir. Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamıştır. Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır. Türkiye'de ve Azerbaycan'da popüler olan "Baba Candır " dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırmıştır. Daha sonra Klavye Delikanlıları dizisinde Volki rolünü canlandırmıştır. 2014 yılında evlendiği Melis İşiten ile 2019 Temmuz ayında boşanmıştı. Çiftin boşanmasının sebebi ise görüş ayrılıkları olarak yansımıştı. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016'da kızları Ada doğdu. Uraz Kaygılaroğlu, bir dönem verdiği kilolarla magazin sayfalarına konu oluyordu. İşte merak edenler için Sefirin Kızı'nda Gediz'i canlandıran Uraz Kaygılaroğlu'nun gerçek hayattaki kızı Ada…