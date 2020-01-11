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  • İşte Sefirin Kızı’nda Gediz’i canlandıran Uraz Kaygılaroğlu’nun gerçek hayattaki kızı! Nare’ye aşık olan Gediz’i zor bir seçim bekliyor!

İşte ’nda ’i canlandıran ’nun gerçek hayattaki kızı! Nare’ye aşık olan Gediz’i zor bir seçim bekliyor!

ve Doğulu'nun başrolünde yer aldığı, dizisinin oyuncuları dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar'ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerinin anlatıldığı dizinin en çok dikkat çeken isimlerinde biri karakterini canlandıran . Başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun hayatı merak konusunu oldu. Yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 doğumlu. Reklamcılık bölümü mezunudur. Aslen Balıkesirlidir. adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamıştır. Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Yedi dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır. Türkiye'de ve 'da popüler olan "Baba Candır " dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırmıştır. Daha sonra Klavye Delikanlıları dizisinde Volki rolünü canlandırmıştır. 2014 yılında evlendiği ile 2019 Temmuz ayında boşanmıştı. Çiftin boşanmasının sebebi ise görüş ayrılıkları olarak yansımıştı. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016'da kızları doğdu. Uraz Kaygılaroğlu, bir dönem verdiği kilolarla magazin sayfalarına konu oluyordu. İşte merak edenler için Sefirin Kızı'nda Gediz'i canlandıran Uraz Kaygılaroğlu'nun gerçek hayattaki kızı Ada…

Giriş Tarihi: 11.01.2020 17:36 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 17:51
İşte Sefirin Kızı’nda Gediz’i canlandıran Uraz Kaygılaroğlu’nun gerçek hayattaki kızı! Nare’ye aşık olan Gediz’i zor bir seçim bekliyor!

, ve 'nu buluşturan dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merakla bekleniyor. Nare ile arasında bakın neler olacak? Dizinin ilk başlarında Sancar – Nare aşkı izleyicileri cezbetmişti. Ancak dizi başladıktan sonra Sancar ile Nare değil de Nare ile Gediz aşkının çok daha enteresan olacağı ortaya çıktı. Gediz'i zor bir seçim bekliyor! Sancar'ın Menekşe'yle eve gittiğini öğrenen Nare, bir zamanlar nikah defterleri olan zeytin ağacından siler destanı. Bundan sonra Sancar'ın Nare'si yoktur, sadece Nare vardır. Nare artık sadece kızının annesi olacak, Sancar'la ortak kızları dışındaki her türlü bağı reddedecek, yalan bir destanı yaşamak yerine kızıyla masal gibi bir hayat kuracaktır. Ama Nare'nin önünde büyük bir engel vardır. Çalışmasını da, ev tutmasını da istemeyen, ona bakacağını söyleyen Sancar... Nare Sancar'a meydan okurken, bu savaşta Gediz'den yardım ister. Nare'nin yaralarının ne kadar derin olduğunu öğrendiğinde Gediz'i zor bir seçim beklemektedir. Sadıcının yanında mı olacaktır, karşısına mı çıkacaktır? Dostlukları, bu fırtınadan sağ kurtulabilecek midir? Sefirin Kızı'nda Gediz'i canlandıran Uraz Kaygılaroğlu'nun hayatını araştıranlar gerçek hayattaki kızını görünce çok şaşırıyor. İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun gerçek hayattaki kızı ve diğer ünlü isimlerin çocukları…

İşte Sefirin Kızı’nda Gediz’i canlandıran Uraz Kaygılaroğlu’nun gerçek hayattaki kızı! Nare’ye aşık olan Gediz’i zor bir seçim bekliyor!

NAZAN VE ERCAN KESAL'IN OĞLU POYRAZ KESAL

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İşte Sefirin Kızı’nda Gediz’i canlandıran Uraz Kaygılaroğlu’nun gerçek hayattaki kızı! Nare’ye aşık olan Gediz’i zor bir seçim bekliyor!
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İşte Sefirin Kızı’nda Gediz’i canlandıran Uraz Kaygılaroğlu’nun gerçek hayattaki kızı! Nare’ye aşık olan Gediz’i zor bir seçim bekliyor!
İşte Sefirin Kızı’nda Gediz’i canlandıran Uraz Kaygılaroğlu’nun gerçek hayattaki kızı! Nare’ye aşık olan Gediz’i zor bir seçim bekliyor!
İşte Sefirin Kızı’nda Gediz’i canlandıran Uraz Kaygılaroğlu’nun gerçek hayattaki kızı! Nare’ye aşık olan Gediz’i zor bir seçim bekliyor!
İşte Sefirin Kızı’nda Gediz’i canlandıran Uraz Kaygılaroğlu’nun gerçek hayattaki kızı! Nare’ye aşık olan Gediz’i zor bir seçim bekliyor!

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