İşte Sefirin Kızı’nda Gediz’i canlandıran Uraz Kaygılaroğlu’nun gerçek hayattaki kızı! Nare’ye aşık olan Gediz’i zor bir seçim bekliyor!

Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu'nu buluşturan Sefirin Kızı dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merakla bekleniyor. Nare ile Gediz arasında bakın neler olacak? Dizinin ilk başlarında Sancar – Nare aşkı izleyicileri cezbetmişti. Ancak dizi başladıktan sonra Sancar ile Nare değil de Nare ile Gediz aşkının çok daha enteresan olacağı ortaya çıktı. Gediz'i zor bir seçim bekliyor! Sancar'ın Menekşe'yle eve gittiğini öğrenen Nare, bir zamanlar nikah defterleri olan zeytin ağacından siler destanı. Bundan sonra Sancar'ın Nare'si yoktur, sadece Nare vardır. Nare artık sadece kızının annesi olacak, Sancar'la ortak kızları dışındaki her türlü bağı reddedecek, yalan bir destanı yaşamak yerine kızıyla masal gibi bir hayat kuracaktır. Ama Nare'nin önünde büyük bir engel vardır. Çalışmasını da, ev tutmasını da istemeyen, ona bakacağını söyleyen Sancar... Nare Sancar'a meydan okurken, bu savaşta Gediz'den yardım ister. Nare'nin yaralarının ne kadar derin olduğunu öğrendiğinde Gediz'i zor bir seçim beklemektedir. Sadıcının yanında mı olacaktır, karşısına mı çıkacaktır? Dostlukları, bu fırtınadan sağ kurtulabilecek midir? Sefirin Kızı'nda Gediz'i canlandıran Uraz Kaygılaroğlu'nun hayatını araştıranlar gerçek hayattaki kızını görünce çok şaşırıyor. İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun gerçek hayattaki kızı ve diğer ünlü isimlerin çocukları…