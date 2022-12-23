İşte Survivor Seçkin Piriler hakkındaki o gerçek! Meğer Kenan Doğulu ve Okan Bayülgen ile yıllar önce...

Giriş Tarihi: 23.12.2022 10:50
Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
11:16
Manken, sunucu, oyuncu ve şarkıcı Seçkin Piriler, her adımıyla adından söz ettiriyor. Piriler, 4 senedir birlikte olduğu Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile 24 Mart 2010 tarihinde evlenmişti. Hakan ve Volkan adında iki oğlu olan ikili, 11 Mart 2016 tarihinde anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Son olarak Seçkin Piriler'in Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken, Zeynep Alkan ve Cansu Tuman ile Survivor 2023 kadrosunda yer alacağı açıklandı. Sosyal medyada merak konusu olan 41 yaşındaki Piriler hakkında bilinmeyen gerçekler ortaya çıktı. Piriler meğer yılklar önce Kenan Doğulu ve Okan Bayülgen ile...