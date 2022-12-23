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Haberler Galeri İşte Survivor Seçkin Piriler hakkındaki o gerçek! Meğer Kenan Doğulu ve Okan Bayülgen ile yıllar önce...
Giriş Tarihi: 23.12.2022 10:50 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 11:16

İşte Survivor Seçkin Piriler hakkındaki o gerçek! Meğer Kenan Doğulu ve Okan Bayülgen ile yıllar önce...

Manken, sunucu, oyuncu ve şarkıcı Seçkin Piriler, her adımıyla adından söz ettiriyor. Piriler, 4 senedir birlikte olduğu Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile 24 Mart 2010 tarihinde evlenmişti. Hakan ve Volkan adında iki oğlu olan ikili, 11 Mart 2016 tarihinde anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Son olarak Seçkin Piriler'in Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken, Zeynep Alkan ve Cansu Tuman ile Survivor 2023 kadrosunda yer alacağı açıklandı. Sosyal medyada merak konusu olan 41 yaşındaki Piriler hakkında bilinmeyen gerçekler ortaya çıktı. Piriler meğer yılklar önce Kenan Doğulu ve Okan Bayülgen ile...

İşte Survivor Seçkin Piriler hakkındaki o gerçek! Meğer Kenan Doğulu ve Okan Bayülgen ile yıllar önce...

Seçkin Piriler, 24 Mart 2010 tarihinde 4 senedir birlikte olduğu Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile nikah masasına oturmuştu.

İşte Survivor Seçkin Piriler hakkındaki o gerçek! Meğer Kenan Doğulu ve Okan Bayülgen ile yıllar önce...

Çiftin bu evliliğinden ise Hakan ve Volkan adında iki oğlu dünyaya gelmişti.

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İşte Survivor Seçkin Piriler hakkındaki o gerçek! Meğer Kenan Doğulu ve Okan Bayülgen ile yıllar önce...

Ancak Seçkin Piriler ve Kaan Tangöze 11 Mart 2016 tarihinde anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

İşte Survivor Seçkin Piriler hakkındaki o gerçek! Meğer Kenan Doğulu ve Okan Bayülgen ile yıllar önce...

Acun Ilıcalı, Seçkin Piriler'ın Survivor 2023 kadrosunda yer aldığını duyurdu.

İşte Survivor Seçkin Piriler hakkındaki o gerçek! Meğer Kenan Doğulu ve Okan Bayülgen ile yıllar önce...

Manken, sunucu, şarkıcı ve oyuncu olan Seçkin Piriler, sosyal medyada merak konusu oldu.

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