ELON MUSK – JAMES BOND'A AİT HER ŞEY

Güney Afrika asıllı mucit ve girişimci Elon Musk, James Bond'a dair hatırlanabilir ne varsa topluyor. Son olarak "The Spy Who Loved Me" filminde suya batan Lotus Spirit'i satın aldı. Ünlü isim şu anda Bond arabasını eski haline döndürmek için, Lotus Spirit'in üzerinde büyük bir uğraşla çalışıyor.