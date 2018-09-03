İşte ünlülerin yaşadıkları yerler

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'le birlikte yaşamlarını sürdürdüğü Demet Akbağ'ın Bebek'teki evinden taşınma kararı aldı. Başarılı oyuncu, yıllık 100 bin TL peşin ödediği lüks dairesini kapatarak Göktürk'te bahçeli dubleks bir villa kiraladı. Daha büyük bir eve geçerek aşk yuvalarını genişleten Tatlıtuğ çifti, bu villaları için yaklaşık 15 bin TL kira ödeyecek. İkilinin yeni villası Başak Dizer'in zevkine göre dekore edilecek. Semiramis Pekkan ile Hintli aşkı Gulu Lalvani son yatırımlarını İsviçre'de yaptı. Çift dünyanın en pahalı kayak merkezleri arasında olan Gstaad bölgesinden bir dağ evi satın aldı. Dünya jet sosyetesinin de kış aylarında uğrak yeri olan bölgeye yıllardır giden Pekkan ile Lalvani geleneksel detaylarla süslü, içerisinde şömineden tüm mobilyalara kadar her şeyin bulunduğu ahşap ev için yaklaşık 4 milyon dolar ödedi. Semiramis Pekkan, dağ evinin verandasından çektiği bu kareyi Instagram'da paylaştı. İsviçre Alpleri'nden sonra dünyanın en yüksek oksijen oranına sahip olduğu belirtilen Kazdağları'nın eteklerindeki Bayramiç'te, şehrin gürültüsü ve stresinden uzak kalıp dinlenmek ve doğayla baş başa kalmak isteyen ünlüler kervanına Gökhan-Hakan Özoğuz kardeşler de katıldı.