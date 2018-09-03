Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İşte ünlülerin yaşadıkları yerler

Giriş Tarihi: 03.09.2018 21:23 Güncelleme Tarihi: 03.09.2018 21:57
  • 1
  • 40
İşte ünlülerin yaşadıkları yerler
İşte ünlülerin yaşadıkları yerler
  • 2
  • 40
İşte ünlülerin yaşadıkları yerler
İşte ünlülerin yaşadıkları yerler

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'le birlikte yaşamlarını sürdürdüğü Demet Akbağ'ın Bebek'teki evinden taşınma kararı aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 40
İşte ünlülerin yaşadıkları yerler
İşte ünlülerin yaşadıkları yerler

Başarılı oyuncu, yıllık 100 bin TL peşin ödediği lüks dairesini kapatarak Göktürk'te bahçeli dubleks bir villa kiraladı. Daha büyük bir eve geçerek aşk yuvalarını genişleten Tatlıtuğ çifti, bu villaları için yaklaşık 15 bin TL kira ödeyecek. İkilinin yeni villası Başak Dizer'in zevkine göre dekore edilecek.

  • 4
  • 40
İşte ünlülerin yaşadıkları yerler
İşte ünlülerin yaşadıkları yerler

ile Hintli aşkı Gulu Lalvani son yatırımlarını İsviçre'de yaptı.

  • 5
  • 40
İşte ünlülerin yaşadıkları yerler
İşte ünlülerin yaşadıkları yerler

Çift dünyanın en pahalı kayak merkezleri arasında olan Gstaad bölgesinden bir dağ evi satın aldı.

  • 6
  • 40
İşte ünlülerin yaşadıkları yerler
İşte ünlülerin yaşadıkları yerler

Dünya jet sosyetesinin de kış aylarında uğrak yeri olan bölgeye yıllardır giden Pekkan ile Lalvani geleneksel detaylarla süslü, içerisinde şömineden tüm mobilyalara kadar her şeyin bulunduğu ahşap ev için yaklaşık 4 milyon dolar ödedi. , dağ evinin verandasından çektiği bu kareyi Instagram'da paylaştı.

  • 7
  • 40
İşte ünlülerin yaşadıkları yerler
İşte ünlülerin yaşadıkları yerler

İsviçre Alpleri'nden sonra dünyanın en yüksek oksijen oranına sahip olduğu belirtilen Kazdağları'nın eteklerindeki Bayramiç'te, şehrin gürültüsü ve stresinden uzak kalıp dinlenmek ve doğayla baş başa kalmak isteyen ünlüler kervanına Gökhan-Hakan Özoğuz kardeşler de katıldı.

BİZE ULAŞIN