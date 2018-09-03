İşte ünlülerin yaşadıkları yerler

Başarılı oyuncu, yıllık 100 bin TL peşin ödediği lüks dairesini kapatarak Göktürk'te bahçeli dubleks bir villa kiraladı. Daha büyük bir eve geçerek aşk yuvalarını genişleten Tatlıtuğ çifti, bu villaları için yaklaşık 15 bin TL kira ödeyecek. İkilinin yeni villası Başak Dizer'in zevkine göre dekore edilecek.