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Haberler Galeri İşte yeni makyaj trendi! Yeni yılda vazgeçilmeziniz olacak...
Giriş Tarihi: 19.12.2022 14:29 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 14:45

İşte yeni makyaj trendi! Yeni yılda vazgeçilmeziniz olacak...

Emily Ratajkowski, 4 yıllık kocası Sebastian Bear McClard'dan ihanet yüzünden boşanmıştı. Geçen günlerde adı Brad Pitt ile anılan ünlü model Emily Ratajkowski, şimdilerde Pete Davidson ile aşk yeni bir ilişki içinde. Ünlü model özel hayatı kadar kariyeriyle de adından söz ettiriyor. 31 yaşındaki model, yeni bir makyaj trendini başlattı. 31 yaşındaki ünlü model üşümekten şişmiş yüz makyajı modasına yön veriyor.

İşte yeni makyaj trendi! Yeni yılda vazgeçilmeziniz olacak...

ABD'li manken Emily Ratajkowski, 30 milyona yakın takipçisinin bulundupu Instagram hesabından en cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

İşte yeni makyaj trendi! Yeni yılda vazgeçilmeziniz olacak...

31 yaşındaki ünlü model, hem özel hayatı hem de kariyeriyle çok konuşuluyor.

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İşte yeni makyaj trendi! Yeni yılda vazgeçilmeziniz olacak...

4 yıllık kocası Sebastian Bear McClard'dan ihanet yüzünden temmuzda ayrılan ABD'li manken Emily Ratajkowski, zor günleri geride bıraktı.

İşte yeni makyaj trendi! Yeni yılda vazgeçilmeziniz olacak...
Geçen günlerde adı Brad Pitt ile anılan ünlü model Emily Ratajkowski, şimdilerde Pete Davidson ile aşk yeni bir ilişki içinde.
İşte yeni makyaj trendi! Yeni yılda vazgeçilmeziniz olacak...

Dünyaca ünlü model modaya yön vermeye devam ediyor. Emily Ratajkowski, bu kez, üşümekten şişmiş yüz makyajı modası başlattı.

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