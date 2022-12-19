Giriş Tarihi: 19.12.2022 14:29
Güncelleme Tarihi: 19.12.2022
14:45
İşte yeni makyaj trendi! Yeni yılda vazgeçilmeziniz olacak...
Emily Ratajkowski, 4 yıllık kocası Sebastian Bear McClard'dan ihanet yüzünden boşanmıştı. Geçen günlerde adı Brad Pitt ile anılan ünlü model Emily Ratajkowski, şimdilerde Pete Davidson ile aşk yeni bir ilişki içinde. Ünlü model özel hayatı kadar kariyeriyle de adından söz ettiriyor. 31 yaşındaki model, yeni bir makyaj trendini başlattı. 31 yaşındaki ünlü model üşümekten şişmiş yüz makyajı modasına yön veriyor.