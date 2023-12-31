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Haberler Galeri İşte Zeynep Bastık'ın 40 milyon TL'lik evi...İstanbul'u terk edip Urla'da yaşamaya başlamıştı!
Giriş Tarihi: 31.12.2023 12:28 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 12:33

İşte Zeynep Bastık'ın 40 milyon TL'lik evi...İstanbul'u terk edip Urla'da yaşamaya başlamıştı!

Pop müziğinin sevilen isimlerinden Zeynep Bastık, menajeri Tolga Akış ile geçen yıl temmuz ayında Çeşme'de nikah masasına oturmuştu. Ancak mutlulukları uzun sürmeyen çift, evliliklerine son noktayı koymuştu. Tolga Akış'ı çabuk unutan Zeynep Bastık Alican Ayyıldız ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Son olarak, Zeynep Bastık, İstanbul'u terk edip Urla'da yaşamaya başladı. İşte şarkıcının 40 milyon TL'lik evinden kareler...

İşte Zeynep Bastık’ın 40 milyon TL’lik evi...İstanbul’u terk edip Urla’da yaşamaya başlamıştı!

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, pop müziğinin başarılı isimleri arasında yer alıyor, kariyeri kadar özel hayatıyla da merak ediliyor. Uzun süre menajeri Tolga Akış ile aşk yaşayan Bastık, 7 Temmuz 2021'de Çeşme'de nikah masasına oturmuştu. Ancak ünlü çift, evlenmelerinin üzerinden daha 1 yıl geçmeden boşanma kararı almıştı.

İşte Zeynep Bastık’ın 40 milyon TL’lik evi...İstanbul’u terk edip Urla’da yaşamaya başlamıştı!

Zeynep Bastık, sosyal medya hesabı Instagram'dan boşanma haberlerini doğrulamış, "Birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz" demişti. Boşanma iddiasını doğrulayan Tolga Akış da evlilik birliğini yürütemediklerini, ancak aralarında bir sorun olmadığını söylemişti.

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İşte Zeynep Bastık’ın 40 milyon TL’lik evi...İstanbul’u terk edip Urla’da yaşamaya başlamıştı!

Tolga Akış, "Evet, iddia doğru. Biz boşanma kararını bir süre önce almıştık ama evden yeni taşındı. Aramızda dargınlık, küskünlük yok. Husumet asla yok. Evlilik herkesin kaldırabileceği bir şey olmayabilir. Benim hayatta en yakın arkadaşım Zeynep. Onun en yakın arkadaşı da benim. Birlikte çalışmaya devam ediyoruz, iki günde bir buluşuyoruz. Geleceğe yönelik planlarımız da var. Biz bambaşka bir bağ yaşıyoruz. Eş olmanın ötesinde bir ilişkimiz var" ifadesini kullanmıştı.

İşte Zeynep Bastık’ın 40 milyon TL’lik evi...İstanbul’u terk edip Urla’da yaşamaya başlamıştı!

BİZDEN İHANET ÇIKMAZ

Tolga Akış, boşanmaya ihanetin mi yol açtığı sorusunu şöyle yanıtlamıştı:

"Biz evlilik işini kıvıramadık. Hiç aramız bozulmasın, tartışmayalım dedik. Mutlaka ihanet yüzünden bittiğini söyleyenler olacaktır. Ama benden de Zeynep'ten de öyle bir şey çıkmaz."

İşte Zeynep Bastık’ın 40 milyon TL’lik evi...İstanbul’u terk edip Urla’da yaşamaya başlamıştı!

Tolga Akış'tan boşanan Zeynep Bastık, Alican Ayyıldız ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.

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