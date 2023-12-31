Giriş Tarihi: 31.12.2023 12:28
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
12:33
İşte Zeynep Bastık'ın 40 milyon TL'lik evi...İstanbul'u terk edip Urla'da yaşamaya başlamıştı!
Pop müziğinin sevilen isimlerinden Zeynep Bastık, menajeri Tolga Akış ile geçen yıl temmuz ayında Çeşme'de nikah masasına oturmuştu. Ancak mutlulukları uzun sürmeyen çift, evliliklerine son noktayı koymuştu. Tolga Akış'ı çabuk unutan Zeynep Bastık Alican Ayyıldız ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Son olarak, Zeynep Bastık, İstanbul'u terk edip Urla'da yaşamaya başladı. İşte şarkıcının 40 milyon TL'lik evinden kareler...